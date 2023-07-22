Bir dönem Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinde rol alan Caner Topçu, Rabia Soytürk ve Sümeyye Aydoğan, isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde rol aldığı Dönence dizisindeki partneri Sümeyye Aydoğan'ı övmek isteyen Caner Topçu, eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı.
Rabia Soytürk, şu sıralar Dönence'de Sümeyye Aydoğan ile başrol olan Caner Topçu'nun 'Biz Duy Beni'de şey diyorduk Sümeyye ile, biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" demesine fena sinirlendi. Soytürk görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Twitter hesabından "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" şeklinde paylaşım yaptı. Soytürk daha sonra da Caner Topçu'yu takipten çıkardı.
Son Dakika › Magazin › Caner Topçu, yeni rol arkadaşını övmek isterken, eski partneri Rabia Soytürk'ü küplere bindirdi - Son Dakika