Caner Topçu, yeni rol arkadaşını övmek isterken, eski partneri Rabia Soytürk'ü küplere bindirdi - Son Dakika
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Caner Topçu, yeni rol arkadaşını övmek isterken, eski partneri Rabia Soytürk'ü küplere bindirdi

22.07.2023 08:59

Duy Beni dizisinde rol alan Caner Topçu, Dönence dizisindeki partneri Sümeyye Aydoğan'ı övmek isteyince eski partneri Rabia Soytürk sinirlendi. Soytürk, Topçu'nun sözlerine tepki göstererek sosyal medyada paylaşım yaptı ve Topçu'yu takipten çıkardı.

Bir dönem Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinde rol alan Caner Topçu, Rabia Soytürk ve Sümeyye Aydoğan, isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde rol aldığı Dönence dizisindeki partneri Sümeyye Aydoğan'ı övmek isteyen Caner Topçu, eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı.

"SENDE OLMAYAN ŞEYİN ADI TERBİYE"

Rabia Soytürk, şu sıralar Dönence'de Sümeyye Aydoğan ile başrol olan Caner Topçu'nun 'Biz Duy Beni'de şey diyorduk Sümeyye ile, biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" demesine fena sinirlendi. Soytürk görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Twitter hesabından "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" şeklinde paylaşım yaptı. Soytürk daha sonra da Caner Topçu'yu takipten çıkardı.

Yeni rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan'ı övmek isteyen Caner Topçu, eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı
Yeni rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan'ı övmek isteyen Caner Topçu, eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı
Sümeyye Aydoğan, Rabia Soytürk ve Caner Topçu
Yeni rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan'ı övmek isteyen Caner Topçu, eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı
Rabia Soytürk ve Caner Topçu
Yeni rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan'ı övmek isteyen Caner Topçu, eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı
Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu
Yeni rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan'ı övmek isteyen Caner Topçu, eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı
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Rabia Soytürk, Caner Topçu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Caner Topçu, yeni rol arkadaşını övmek isterken, eski partneri Rabia Soytürk'ü küplere bindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Caner Topçu, yeni rol arkadaşını övmek isterken, eski partneri Rabia Soytürk'ü küplere bindirdi - Son Dakika
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