Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, süper mini elbisesiyle çömelerek fotoğraf çektirdi - Son Dakika
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Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, süper mini elbisesiyle çömelerek fotoğraf çektirdi

22.05.2023 11:41

Bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'nin yolunu tutan güzel oyuncu Hande Erçel, siyah göğüs dekolteli mini elbisesiyle çömelerek fotoğraf çektirdi. Oyuncunun sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar kısa sürede 1,8 milyon beğeni sayısına ulaştı.

Son günlerde sosyetik isim Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne gitti. Her zaman iddialı kıyafet tercihleriyle adından söz ettiren genç oyuncu, siyah göbek ve göğüs dekolteli bir elbise tercih etti.

ÇÖMELEREK POZ VERDİ

Kaldığı otelde pozlar veren Hande Erçel, çömelerek verdiği pozlarla da tüm dikkatleri üzerine çekti. 30,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında pozlarını paylaşan Hande Erçel, kısa sürede 1,8 milyon beğeni aldı.

HANDE ERÇEL, SABANCI AİLESİ'NE GİRDİ

Sosyetik bir çiftin nişan törenine katılan Hande Erçel, müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı ile karşılıklı dans etmişti. Erçel'in görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından "Hande aileye girdi, evlilik yakın" yorumları yapıldı.

İşte Hande Erçel'in pozları...

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Hakan Sabancı, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, süper mini elbisesiyle çömelerek fotoğraf çektirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, süper mini elbisesiyle çömelerek fotoğraf çektirdi - Son Dakika
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