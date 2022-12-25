Ünlü oyuncu Charlbi Dean Kriek'in ölüm nedeni aylar sonra belirlendi - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Charlbi Dean Kriek'in ölüm nedeni aylar sonra belirlendi

25.12.2022 17:16

Geçtiğimiz ağustos ayında ani bir şekilde yaşamını yitiren ünlü oyuncu Charlbi Dean Kriek'in ölüm nedeni aylar sonra belli oldu. Kriek'in bir bakteriden kaynaklı 'sepsis' nedeniyle öldüğü ifade edildi.

Bu yıl 75'incisi düzenlenen 'Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan 'Hüzün Üçgeni' filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean Kriek 32 yaşında hayatını kaybetmişti. Güney Afrikalı ünlü oyuncunun ölüm nedeni tam olarak açıklanmazken ani gelişen bir hastalık yüzünden hayatını kaybettiği belirtilmişti.

ÖLÜMÜNE BAKTERİ NEDEN OLMUŞ

Ölümünden aylar sonra Güney Afrikalı yıldızın ölüm sebebini adli tıp uzmanları resmi olarak açıkladı. Charlbi Dean'in, 10 yıl önce dalağını aldırdığı bir operasyon sırasında gelişen bir komplikasyonun sonucu olarak kaptığı bir bakteriden kaynaklı 'sepsis' nedeniyle öldüğü bildirildi. Genç oyuncu, Capnocytophaga olarak bilinen bir bakteri ile enfekte olmuştu, ancak bu bakterinin ona nasıl bulaştığı bilinmiyor.

13 yıl önceki kaza hayatına mal oldu! Ünlü oyuncu Charlbi Dean Kriek'in ölüm nedeni belli oldu

2008 YILINDA GEÇİRDİĞİ KAZA HAYATINA MAL OLDU

Charlbi Dean Kriek, 2008 yılında da bir trafik kazası geçirmiş, uzun süre tedavi altında kalmıştı. Dean, 2009'da büyük bir araba kazasında gövdesine aldığı korkunç darbeler sonucu büyük bir sağlık sorunu yaşamış, 10 yıl önce de dalağını aldırmak zorunda kalmıştı. Genç kadının yaşadığı sepsisin dalağı olmamasından kaynaklandığı söylendi. Ünlü oyuncunun tam otopsi raporu açıklanmadı.

13 yıl önceki kaza hayatına mal oldu! Ünlü oyuncu Charlbi Dean Kriek'in ölüm nedeni belli oldu
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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Charlbi Dean Kriek'in ölüm nedeni aylar sonra belirlendi - Son Dakika


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