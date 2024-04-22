Heavy Metal Dergisi'nde aralıksız 25 yıl "Caveman" karikatürleri çizdikten sonra asıl yeteneği olan resim yapmaya başlayan Tayyar Özkan, bir süre önce Türkiye'ye döndü.
İstanbul'da iki yıldan beri resim çalışmalarına hız veren sanatçı, ilk kişisel sergisini Artvizyon Gallery'de 19 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek.
40 yılı aşkın süredir Türkiye, Amerika, Çin ve Avrupa dahil olmak üzere, dünya piyasasında yayınlanan Caveman - Mağara Adamı, çizgi karakteri ilk kez akrilik tablolarda yorumlandı.
Daha önce pek çok ülkede albümleri basılan, başta uluslararası meşhur dergi Heavy Metal olmak üzere, gazete ve dergilerde uzun yıllar yayınlanan bu çizgi karakteri, klasik öykülerinin dışında, bu kez gelecek yüzyıllarda yaşayan, yarı sayborg bir karakter olarak, farklı bir boyutla karşımıza çıkıyor.
Son Dakika › Magazin › Caveman Karikatürleriyle Tanınan Sanatçı Tayyar Özkan İlk Kişisel Sergisini Açıyor - Son Dakika
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