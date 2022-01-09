Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e yaptığı yorum gündem oldu

Son olarak 'Destan' dizisinde oynayan Ebru Şahin, 2022'yi İspanya'nın Barselona şehrinde karşılamıştı. Oyuncuya, Selim Bayraktar, Aydan Taş ve yönetmen Cem Karcı eşlik etmişti. Şahin'in milli basketbolcu sevgilisi Cedi Osman, koronavirüs olduğu için İspanya'ya gidememişti.

NBA'de oynayan Osman, Şahin'in fotoğrafına yaptığı yorumla beğeni topladı. İspanya'dan bir kare paylaşan Şahin'in fotoğrafına Osman, "Ama bizim ki de kalp yani" diye yazarak, kalp emojisi koydu. Oyuncu ise sevgilisinin yorumuna kalp emojisiyle karşılık verdi. Osman'ın yorumu 320 bin beğeni alırken, 6 bine yakın yorum aldı.