Cedi Osman'la 7 Temmuz'da nikah masasına oturacak olan Ebru Şahin: Hazırlıkları hallettik - Son Dakika
Üye Girişi

Cedi Osman'la 7 Temmuz'da nikah masasına oturacak olan Ebru Şahin: Hazırlıkları hallettik

24.06.2022 09:58

Önümüzdeki haftalarda milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenecek olan Ebru Şahin, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken kameralara takıldı. 7 Temmuz'da aşklarının başladığı Çeşme'de nikah masasına oturacak olan Şahin, "Tüm hazırlıkları hallettik sayılır" açıklamasını yaptı.

ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Akkız rolüne hayat veren oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman'ı düğün heyecanı sardı. Güzel oyuncu, önceki gün iki kız arkadaşıyla alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

"HAZIRLIKLARI HALLETTİK"

Giyim tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, Amerika'da düğün yapılacak haberleri hakkında "Biz de gazetelerde gördük bu haberi. Düğünümüz Türkiye'de olacak" dedi. Düğün için gün saymaya başlayan Şahin, "Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz." diyerek alışverişlerine kaldığı yerden devam etti. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın 7 Temmuz'da aşklarının başladığı Çeşme'de düğün yapacakları öğrenildi.

Ebru Şahin'den Düğün Açıklaması
YORUMLAR
500
Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: Snob Magazin

Basketbolcu, Cedi Osman, Ebru Şahin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cedi Osman'la 7 Temmuz'da nikah masasına oturacak olan Ebru Şahin: Hazırlıkları hallettik - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
10:07 Fatih Camii'nde insan seli! Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor!
09:58 Ankara'da mahallenin huzurunu bozan "driftçi" hayatının dersini aldı! Ehliyetsiz sürücünün aracını devirdiler
09:56 Vladimir Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesini "büyük zafer" olarak yorumladı!
09:53 Trans fenomen Mükremin Gezgin, doğum videosundan sonra yaşadıklarını anlattı: Bana zarar vererek kral olmaya çalışıyorlar
09:34 Marmaris'te yangın ilçe merkezine ulaştı! Yollar trafiğe kapatıldı
09:31 Yemeği yiyen adam parasını ödemeyince lokanta sahibi deliye döndü! Tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü
09:18 Marmaris'te ormanlar kül olmaya devam ediyor! Günün ilk ışıklarıyla acı tablo gün yüzüne çıktı
09:15 Dünya Kupası'nda oyuncu havuzu genişledi! Fazladan 96 oyuncu daha kadrolarda şans bulacak
09:13 Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı
00:37 Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 10:10:44. #1.13#
SON DAKİKA: Cedi Osman'la 7 Temmuz'da nikah masasına oturacak olan Ebru Şahin: Hazırlıkları hallettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement