Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor - Son Dakika
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Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor

Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor

Cem Yılmaz, Ramazan ayında içki içtiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşınca eleştirilerin hedefi oldu. Takipçileri tarafından yapılan yorumlarda, Yılmaz'ın bu paylaşımının doğru olmadığı ve kendisine saygısı olmayanın başkasına da olmayacağı belirtildi.

11.03.2024 15:21  Güncelleme: 15:24
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Yakın zaman önce gösterilerine başlayan Cem Yılmaz, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Ramazan ayında yaptığı paylaşımdan dolayı tepki çekti.

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5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık gündelik hayatından kareleri paylaşan Cem Yılmaz, sahura kalkılan ilk günde içtiği içkinin fotoğrafını yayınladı. Paylaşımından dolayı eleştirilerin hedefi olan Yılmaz, X'te gündem oldu. Yılmaz için "Nispet yapar gibi böyle bir paylaşım yapması doğru değil" ve "Kendisine saygısı olmayanın başkasına da olmaz" yorumları yapıldı. Ünlü komedyen ise eleştirilere sessiz kaldı.

İşte Cem Yılmaz'ın paylaşımı ve gelen tepkiler...

Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor

Cem Yılmaz, Ünlüler, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor - Son Dakika

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