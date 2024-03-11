Yakın zaman önce gösterilerine başlayan Cem Yılmaz, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Ramazan ayında yaptığı paylaşımdan dolayı tepki çekti.
5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık gündelik hayatından kareleri paylaşan Cem Yılmaz, sahura kalkılan ilk günde içtiği içkinin fotoğrafını yayınladı. Paylaşımından dolayı eleştirilerin hedefi olan Yılmaz, X'te gündem oldu. Yılmaz için "Nispet yapar gibi böyle bir paylaşım yapması doğru değil" ve "Kendisine saygısı olmayanın başkasına da olmaz" yorumları yapıldı. Ünlü komedyen ise eleştirilere sessiz kaldı.
Son Dakika › Magazin › Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor - Son Dakika
Hayatını kaybeden meslektaşı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze törenine katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 90 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşinin cenazesine katılan Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.
Prenses Kate, anneler günü fotoğrafıyla ilgili yaşanan karışıklık üzerine özür diledi ve fotoğrafı düzenelediğini itiraf etti. Fotoğrafın dijital olarak değiştirildiği iddia edildi ve fotoğraf ajansları fotoğrafı geri çekti. Kate, düzenlemeleriyle karışıklığa neden olduğunu kabul etti ve özür diledi. Fotoğrafta yapılan düzenlemeler arasında evlilik yüzüğünün eksik olması, elin bulanık görünmesi ve çocukların kıyafetlerindeki hatalar yer alıyor.
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Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ve bir bacağında rahatsızlık olan Serdar Ortaç yürümekte güçlük çekmeye başladı. Tekerlekli sandalye kullanan Ortaç'ın son hali sevenlerini üzdü.
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Ünlü çocuk oyuncu Kuzey Gezer'in annesi Tülay Gezer, çocuğunu oyuncu yapmak isteyen annelere uyarılarda bulundu. Gezer, çocuğu oyuncu olan annelerin çocuklardan önce kendilerinin değişime uğradığını ve bunun da çocuk üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti. Ayrıca, Gezer çocuğunun farkındalığı evde yaşamasına izin vermediğini ve onu açık havada dışarıya çıkardıklarını söyledi.
Türk pop müziğine getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren ve 'Sevemem' isimli şarkısıyla müzikseverlerin hayranlığını kazanan Erol Büyükburç'un vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Sanatçının müzik kariyeri, gençlik yılları ve başarıları hakkında bilgiler.
96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi. 'Poor Things' ve 'Barbie'den 'Oppenheimer'a birçok yapım ödül için yarıştı.
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