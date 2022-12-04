Kabe'nin önünde markasının reklamını yapan Aslı Şen büyük tepki çekti - Son Dakika
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Kabe'nin önünde markasının reklamını yapan Aslı Şen büyük tepki çekti

04.12.2022 11:07

Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen, umreye gitti. Aslı Şen'in Kabe'nin önünde ürünün reklamını yapması büyük tepki çekti.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile evli olan Aslı Şen yapmış olduğu paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl şarkıcı Linet'i dinlemeye giden ve Linet'in sahnede göz teması kurmamasından rahatsız olan sosyal medya hesabından ateş püskürmüştü. Ünlü isim bu kez de umre paylaşımlarıyla gündemde.

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Kutsal topraklardan paylaşım yapan Aslı Şen "Allah her isteyene nasip etsin inşallah. İnsanın gönlüne buranın sevdası düşünce, ne iş dinliyor ne başka bir şey. Hem dualarımdan eksik olmayan ve Allah'a emanet ettiklerim var. Onlara bol bol dua ettim, arayabildiklerimi aradım. Bir de Allah'a havale ettiklerim var tabii" dedi.

Umreye giden Aslı Şen, Kabe'nin önünde markasının reklamını yaptı! Tepkiler çığ gibi

MARKASININ REKLAMINI YAPTI

Yaptığı paylaşımla dikkat çeken Aslı Şen daha sonra ise arkaya Kabe'yi alarak markasının reklamını yaptı. Sosyetik isme bu paylaşımından dolayı tepki yağdı. Şen'in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımına "Allah gözlerini doyursun pes", "Ben utandım", "Dünya malı dünyada kalır", "İnsan biraz utanır" yorumları yapıldı.

Umreye giden Aslı Şen, Kabe'nin önünde markasının reklamını yaptı! Tepkiler çığ gibi
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Aslı Şen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kabe'nin önünde markasının reklamını yapan Aslı Şen büyük tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabe'nin önünde markasının reklamını yapan Aslı Şen büyük tepki çekti - Son Dakika
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