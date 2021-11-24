Sabah'tan Dilek Yaman
Demir'in haberine göre; Cengiz Kurtoğlu
'nun, bir yakınının doğum günü için gittiği partide M.C. isimli kişiyle kavga
ettiği, ardından da onu darp ettiği iddia edildi. Kurtoğlu ise bu iddiaları yalanlayarak Günaydın'a olayın iç yüzünü şöyle anlattı: "Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay
, İbrahim Tatlıses
ve Ümit Besen
gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı. Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum sabah yok, evimdeyim."