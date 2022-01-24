Cengiz Kurtoğlu sahnede sanat camiasına verdi veriştirdi

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, bir dizi sağlık sorunları geçirmesinin ardından yeniden hayranlarına kavuştu.Önceki gün İzmir Mumlu Meyhane Alsancak sahnesinde konser veren sanatçı, konser öncesinde soruları yanıtladı.

"BİZİM CAMİADA GRİP YOK AMA DOMUZLAR ÇOK"

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyleyen Kurtoğlu, geçirdiği hastalık üzerinden bazı meslektaşlarına da gönderme yaptı: "Domuz gribine yakalandım ama bu dağdaki yaban domuzu gribi gibiydi. 15 gün sonra 5'inci COVID-19 aşısını olacağım. Sağlık her şeyden önemli. Yeter ki yoluma yaban domuzu çıkmasın. Bizim camiada grip yok ama domuzlar çok."