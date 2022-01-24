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Cengiz Kurtoğlu sahnede sanat camiasına verdi veriştirdi - Son Dakika

Cengiz Kurtoğlu sahnede sanat camiasına verdi veriştirdi

24.01.2022 18:24
Cengiz Kurtoğlu sahnede sanat camiasına verdi veriştirdi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, hastalığının ardından ilk defa sahne aldı. Bir hayli dolu olduğu görülen Kurtoğlu, sanat camiasına da taş attı. Kurtoğlu, "Bizim camiada grip yok ama domuzlar çok" ifadelerini kullanarak, bazı isimlere üstü kapalı göndermede bulundu.

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, bir dizi sağlık sorunları geçirmesinin ardından yeniden hayranlarına kavuştu.Önceki gün İzmir Mumlu Meyhane Alsancak sahnesinde konser veren sanatçı, konser öncesinde soruları yanıtladı.

"BİZİM CAMİADA GRİP YOK AMA DOMUZLAR ÇOK"

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyleyen Kurtoğlu, geçirdiği hastalık üzerinden bazı meslektaşlarına da gönderme yaptı: "Domuz gribine yakalandım ama bu dağdaki yaban domuzu gribi gibiydi. 15 gün sonra 5'inci COVID-19 aşısını olacağım. Sağlık her şeyden önemli. Yeter ki yoluma yaban domuzu çıkmasın. Bizim camiada grip yok ama domuzlar çok."

Cengiz Kurtoğlu fena dolmuş! Sahneden sanat camiasına verdi veriştirdi
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Cengiz Kurtoğlu, Alsancak, İzmir, Grip, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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SON DAKİKA: Cengiz Kurtoğlu sahnede sanat camiasına verdi veriştirdi - Son Dakika
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