Cesur pozlarıyla tanınan İngiliz sunucunun pozu yürek hoplattı! Arkadaşıyla beraber tenis oynarken kalçasını gösterdi - Son Dakika
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Cesur pozlarıyla tanınan İngiliz sunucunun pozu yürek hoplattı! Arkadaşıyla beraber tenis oynarken kalçasını gösterdi

28.06.2022 14:08

Cüretkar pozlarıyla tanınan İngiliz televizyon yıldızı Amanda Holden ve arkadaşı Ashley Roberts, tenis oyuncusu elbisesi giyerek eteklerini kaldırıp kalçalarını göstererek objektiflere poz verdi. İkilinin bu cesur pozu takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren İngiliz televizyon sunucusu Amanda Holden bu kez tenis oynarken rahat durmadı.

Cesur pozlarıyla tanınan ünlü sunucu tenis oynarken de rahat durmadı! Eteğini kaldırıp poz verdi

Holden ve arkadaşı Ashley Roberts, tenisçi elbisesi giyerek eteklerini kaldırıp kalçalarını göstererek poz verdi.

Cesur pozlarıyla tanınan ünlü sunucu tenis oynarken de rahat durmadı! Eteğini kaldırıp poz verdi

Çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili takipçilerinin nefesini kesti.

Cesur pozlarıyla tanınan ünlü sunucu tenis oynarken de rahat durmadı! Eteğini kaldırıp poz verdi

Amanda ve Ashley, tenisçi Fiona Walker'in 1976 yılında kortta elbisesini yukarı kaldırıp kalçalarını göstererek poz verirken erkek arkadaşının fotoğrafını çektiği pozu taklit etti.

Cesur pozlarıyla tanınan ünlü sunucu tenis oynarken de rahat durmadı! Eteğini kaldırıp poz verdi

Fotoğraf, 1977 yılında takvim fotoğrafı olmuştu.

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Amanda Holden, Tenis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cesur pozlarıyla tanınan İngiliz sunucunun pozu yürek hoplattı! Arkadaşıyla beraber tenis oynarken kalçasını gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cesur pozlarıyla tanınan İngiliz sunucunun pozu yürek hoplattı! Arkadaşıyla beraber tenis oynarken kalçasını gösterdi - Son Dakika
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