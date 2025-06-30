Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Son dönemde Barış Arduç ile rol aldığı Aşkı Hatırla dizisinde cesur sahneleriyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilmişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın "Bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçir" diyerek oğlu Hakan'a net bir tavır gösterdiği öne sürüldü.

Aynı akşam yapılan aile yemeğinde ise baba Ömer Sabancı'nın, eşine kıyasla daha temkinli davrandığı, ancak oğlunu medyadaki algı yönetimi konusunda uyardığı iddialar arasındaydı.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahneleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Hande Erçel, tüm bu söylentilerin ardından bu hafta katıldığı bir törende ilk kez sessizliğini bozdu. Oyuncu, basın mensuplarının cesur sahnelerle ilgili sorularına şöyle yanıt verdi, "Bence konuşulması gereken şeyler bunlar değil. Biz çok güzel bir iş yaptık. Globalde izleniyor, tüm dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz. Bütün dünyada izlenilen bir işi konuşacakken neden bunları konuşuyoruz? Linçlere üzülseydik bu zamana kadar..." dedi.