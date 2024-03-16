Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı - Son Dakika
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Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak\'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı

Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci, gönlünü radyo programcısı Güçlü Mete'ye kaptırdı.

16.03.2024 07:42  Güncelleme: 07:46
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2015 yılında nikah masasına oturduğu bir çocuğunun babası Bülent Şakrak ile 15 dakika süren duruşmada tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yelken açtı.

"EVLENECEĞİMİ ZANNETMİYORUM, AŞIK OLABİLİRİM"

Habertürk'te yer alan habere göre, Sakla Beni dizisinde rol alan ve son zamanlarda verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor. Ayrıldıktan 8 ay sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Düvenci, ilişkisi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ünlü oyuncu çıkan aşk haberlerinin ardından sessizliğini koruyor.

Düvenci daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.

Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yelken açtı
Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yelken açtı
Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yelken açtı
Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yelken açtı
Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yelken açtı

Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci, Güçlü Mete, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı - Son Dakika

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