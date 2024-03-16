Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak\'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı

2015 yılında nikah masasına oturduğu bir çocuğunun babası Bülent Şakrak ile 15 dakika süren duruşmada tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yelken açtı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Sakla Beni dizisinde rol alan ve son zamanlarda verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor. Ayrıldıktan 8 ay sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Düvenci, ilişkisi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ünlü oyuncu çıkan aşk haberlerinin ardından sessizliğini koruyor.
Düvenci daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.
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Seda Sayan, 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenmiş olmasına rağmen boşanacağı iddialarını yalanladı. Soyadını sildirmesi üzerine çıkan boşanma haberlerine tepki gösteren Sayan, aşklarının hala devam ettiğini ve ailelerinin yalan haberlerden etkilendiğini belirtti.
Son dönemde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyindeki bir damarda kanama tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan Tanrıöğen, tedavi sürecinin ardından 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti. Rahatsızlığı sonrası Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.
26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah'ı ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, tedavisinin ardından taburcu oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.
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Squid Game dizisindeki rolüyle tanınan 79 yaşındaki Oh Young-soo, bir kadına cinsel istismarda bulunmak suçundan mahkemeye çıktı. Mahkeme tarafından suçlu bulunan oyuncuya 8 aylık ertelenmiş hapis cezası verildi.
Netflix'in yerli yapımlarından Kuş Uçuşu, final sezonuyla son kez izleyici karşısına çıkacak. Dizinin final sezonu 11 Nisan'da yayınlanacak.
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