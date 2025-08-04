China Suarez\'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı

Geçtiğimiz haftalarda Ayasofya Camisi'ni ziyaret ederken başörtülü pozlarıyla gündeme gelen, Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, bu kez bikinili paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ayasofya'da başını örttüğü karelerle bazı kullanıcıların hedefi haline gelen Arjantinli oyuncu, "Bu bir moda değil, diğer kültürlere ve dinlere saygıdır" yanıtıyla takdir toplamıştı. Ancak son paylaşımı bu kez bambaşka bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Instagram hesabından cesur plaj pozlarını paylaşan Suarez, bu kez bikinili karelerle takipçilerinin karşısına çıktı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflar, sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Bazı kullanıcılar, oyuncunun hem başörtülü hem de bikinili fotoğraflar paylaşmasını eleştirirken, birçok kişi ise "İkisi birbiriyle çelişmiyor, hem saygılı hem özgür" diyerek Suarez'e destek verdi.

İşte sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar: "Kadın hem saygılı hem özgür, nasıl isterse öyle giyinir","Ayasofya'da başını örtmesi kültüre saygıydı, denizde bikini giymesi de kendi tercihi. Ne var bunda?", "Sürekli gündeme gelmek için mi bu paylaşımlar?"