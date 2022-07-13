Çıkan yangınlarda söndürme ekiplerini yetersiz bulan Şahan bu kez THK uçaklarını havada görmekten mutlu - Son Dakika
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Çıkan yangınlarda söndürme ekiplerini yetersiz bulan Şahan bu kez THK uçaklarını havada görmekten mutlu

13.07.2022 23:22

Geçtiğimiz yıldan bu yana çıkan yangınlarla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündem olan oyuncu Şahan Gökbakar, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmalarına dair paylaşımda bulundu. Gökbakar bu kez THK uçaklarını havada görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yaz aylarıyla birlikte artan orman yangıları Datça'da da kendisini gösterdi. Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

THK UÇAKLARI DA GÖREVDE

Yangın söndürme çalışmalarında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alıyor. Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dalaman'dan havalanan AN-32 ve Air Tractor tipi uçaklar yangına müdahale ederken, THK'nın CL-215 yangın söndürme uçakları da müdahalede görev alıyor.

"THK UÇAĞINI HAVADA GÖRMEK SEVİNDİRİCİ"

Daha önceki orman yangılarında "Nerede bu uçaklar" diyerek hükümeti eleştiren Şahan Gökbakar bu kez THK uçaklarının görevde olması nedeniyle mutlu olduğunu dile getirdi. Gökbakar, "Datça da yangın artarak devam ediyor. Maalesef gece bastırıyor yine. Alevler bütün gece yaka yaka devam edecek. İnşallah rüzgâr azalır. Bölgeden konuştuğum dostlarım maalesef ciddi boyutlarda olduğunu söyledi. Yıllardır uçmayan THK uçağını havada görmek sevindirici.." ifadelerini kullandı.

Her yangında 'Nerede bu uçaklar' diye soran Şahan Gökbakar bu kez THK uçaklarını havada görünce memnun kaldı

"NE KADAR FAZLA ÖNLEM O KADAR AZ ZARAR"

Orman yangınlarının engellenmesi için önlem alınması gerektiğini vurgulayan Gökbakar paylaşımına "Dostlar bir kaç yıldır yazın ortasında sel felaketleri, ciğerlerimizi kavuran dehşet yangınlar yaşıyoruz. Sebebi iklim krizi. Maalesef her gecen yıl artarak devam edecek. Buna karşı yapılması gereken şey, Önlem almak. Ne kadar fazla önlem o kadar az zarar..." notunu düştü.

Her yangında 'Nerede bu uçaklar' diye soran Şahan Gökbakar bu kez THK uçaklarını havada görünce memnun kaldı
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Son Dakika Magazin Çıkan yangınlarda söndürme ekiplerini yetersiz bulan Şahan bu kez THK uçaklarını havada görmekten mutlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çıkan yangınlarda söndürme ekiplerini yetersiz bulan Şahan bu kez THK uçaklarını havada görmekten mutlu - Son Dakika
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