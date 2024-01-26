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Yetişkin film yıldızı Jesse Jane evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yetişkin film yıldızı Jesse Jane evinde ölü bulundu

Cinsel içerikli film yıldızı Jesse Jane ve erkek arkadaşı Brett Hasenmueller, Oklahoma'daki evlerinde ölü bulundu. Jane'in aşırı dozda uyuşturucudan öldüğüne inanılıyor. Jesse Jane, popüler bir yetişkin filmi sanatçısı olarak tanınıyordu ve Pirates filmindeki rolüyle ün kazanmıştı.

Yetişkin film yıldızı Jesse Jane evinde ölü bulundu
26.01.2024 - 09:03,  Güncelleme: 09:19
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Gerçek adı Cindy Taylor olan cinsel içerikli film yıldızı Jesse Jane ve erkek arkadaşı Brett Hasenmueller, Oklahoma'daki evlerinde ölü bulundu.

GÜNLERDİR HABER ALINAMIYORDU

Moore Polis Departmanı, esse Jane ve erkek arkadaşı Brett Hasenmueller'den günlerdir haber alınamamasının ardından Çarşamba günü sağlık kontrolü yapmak için Jane ve Hasenmuller'in evine gitti. Yetkililer yapılan kontrollerin ardından ikilinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cinsel içerikli film yıldızı evinde ölü bulundu

AŞIRI DOZ UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

Moore Polis Departmanından Teğmen Francisco Franco, The New York Times'a, adli tıp raporunun ardından oyuncunun ölüm nedenini doğrulanacağını ancak Jane'in aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Franco, Jane ve Hasenmüller'in ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını da ekledi.

Cinsel içerikli film yıldızı evinde ölü bulundu

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK BÜTÇELİ FİLMİNDE YER ALDI

2000'li yılların başlarında popüler bir yetişkin filmi sanatçısı olan Jane, kariyerine ana akım modellik sektöründe başladı. Güzellik yarışmalarına katılan Jesse Jane, Baywatch: Hawaii Düğünü'nde küçük bir rolde yer aldı.

43 yaşında hayatını kaybeden ünlü yıldızı, yapım şirketi Digital Playground tarafından çekilen, 1 milyon dolarlık bir bütçeyle tüm zamanların en yüksek bütçeli cinsel içerikli filmlerinden biri olan 2005 yapımı Pirates'teki rolüyle tanınır. Jane, 2008 yapımı devam filmi Pirates II: Stagnetti's Revenge'de birinci filmdeki subay Jules rolünü tekrarladı ve tahmini olarak 8 milyon dolar kazandı.

Cinsel içerikli film yıldızı evinde ölü bulundu
Cinsel içerikli film yıldızı evinde ölü bulundu
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