Cinsiyet Değiştiren Neslihan Doğrusöz Estetik Ameliyat Sonrası Fotoğrafını Paylaştı - Son Dakika
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Cinsiyet Değiştiren Neslihan Doğrusöz Estetik Ameliyat Sonrası Fotoğrafını Paylaştı

Cinsiyet Değiştiren Neslihan Doğrusöz Estetik Ameliyat Sonrası Fotoğrafını Paylaştı

02.06.2023 19:52

Katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından Doruk Doğrusöz olarak hayatına devam etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam eden Doğrusöz, bu kez de estetik ameliyat sonrası fotoğrafını paylaştı. Eski moda yarışmacısı, çene dolgusu yaptırdı ve son halini sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılar, Doğrusöz'ün son haliyle ilgili olumlu yorumlar yaptı.

Katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından Doruk Doğrusöz olarak hayatına devam etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam eden Doğrusöz, bu kez de estetik ameliyat sonrası fotoğrafını paylaştı.

"ERKEK OLDUĞUMU ÇOCUKKEN ANLADIM"

"Erkek olduğumu çocukken anladım" diyen ve yarışmadan sonra cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrursöz, son olarak estetik yaptırdı. Çene dolgusu yaptıran eski moda yarışmacısı, son halini de paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Doğrusöz'ün son haliyle ilgili, "Her zaman janti adam", "Sana her şey yakışır", "Bu yakışıklılık halis mi?" yorumlarını yaptı.

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Son Dakika Magazin Cinsiyet Değiştiren Neslihan Doğrusöz Estetik Ameliyat Sonrası Fotoğrafını Paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsiyet Değiştiren Neslihan Doğrusöz Estetik Ameliyat Sonrası Fotoğrafını Paylaştı - Son Dakika
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