Cinsiyet Değiştiren Neslihan Doğrusöz Estetik Ameliyat Sonrası Fotoğrafını Paylaştı

Katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından Doruk Doğrusöz olarak hayatına devam etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam eden Doğrusöz, bu kez de estetik ameliyat sonrası fotoğrafını paylaştı.

"ERKEK OLDUĞUMU ÇOCUKKEN ANLADIM"

"Erkek olduğumu çocukken anladım" diyen ve yarışmadan sonra cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrursöz, son olarak estetik yaptırdı. Çene dolgusu yaptıran eski moda yarışmacısı, son halini de paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Doğrusöz'ün son haliyle ilgili, "Her zaman janti adam", "Sana her şey yakışır", "Bu yakışıklılık halis mi?" yorumlarını yaptı.