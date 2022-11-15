Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Çukur'un Timsah Celil'i bu sefer de estetik yaptırdı - Son Dakika
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Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Çukur'un Timsah Celil'i bu sefer de estetik yaptırdı

15.11.2022 17:06

Cinsiyet değiştirdikten sonra "Meli Bendeli" ismini alana oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, bu sefer de estetik operasyonu geçirdi. Bendeli operasyon sırasında çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Milyonları ekrana kilitleyen Çukur dizisinde "Timsah Celil" karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme kararı almıştı. Yılmaz geçtiğimiz aylarda bıçak altına yattı ve cinsiyet değiştirme operasyonu gerçekleştirdi.

YENİ HALİNİ SIK SIK PAYLAŞIYOR

Ameliyatın ardından Meli Bendeli ismini alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni haline ilişkin sık sık paylaşımda bulunuyordu. Ünlü oyuncu bu paylaşımlarının ardından yeni bir paylaşıma daha imza attı.

ESTETİK OPERASYONU GEÇİRDİ

Estetik operasyonu geçirdiğini duyuran Meli Bendeli, estetik işlemi sırasında çekilen fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

İşte o pozlar:

Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i bu sefer de estetik yaptırdı
Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i bu sefer de estetik yaptırdı
Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i bu sefer de estetik yaptırdı
Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i bu sefer de estetik yaptırdı
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Melih Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Çukur'un Timsah Celil'i bu sefer de estetik yaptırdı - Son Dakika


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