Çocuğuna Vereceği İsmi Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika

Kalp Atışı, Leke, Babil ve Aşk 101 gibi sevilen projelerde rol alan Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. Genç yaşta şöhreti yakalayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturdu.

"BEBEĞİN İSMİ 'LEYLA PERA' OLACAK

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine katılan Paşalı, bebeklerine koyacakları ismi açıkladı.

Lara Tümer ile ilk bebeklerini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Paşalı, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok güzel bir yıl geçiriyorum. Bebeğin ismi 'Leyla Pera' olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Selahattin Paşalı da Kıvanç Tatlıtuğ'un izinden giderek çocuğuna rol aldığı dizinin adını verdi.

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı kimdir, nereli, kaç yaşında; Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Bodrum'da doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almış, ayrıca Budapeşte'de Sanat Yönetimi okumuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Kalp Atışı dizisi ile yaşayan Selahattin Paşalı, Leke dizisinde Arda Yenilmez karakterine hayat verdikten sonra Babil, Aşk 101 ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi dizilerde de rol aldı.