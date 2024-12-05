Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte müstakbel eşi - Son Dakika
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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte müstakbel eşi

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Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteri ile hayatımıza giren Furkan Kızılay, uzun zamandır beraber olduğu sevgilisine evlilik teklif etti. İkilinin fotoğraflarını görenler ''Furkan sen ne ara bu kadar büyüdün'' demekten kendini alamadı.

05.12.2024 14:37  Güncelleme: 14:47
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Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalarda yer edinen 34 yaşındaki oyuncu Furkan Kızılay bu kez rol aldığı yapımlarla değil özel hayatıyla gündeme geldi.

EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI

Uzun zamandır beraber olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklifi yapan Kızılay o anları Instagram hesabından paylaştı. 'Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen' notunu yazan oyuncunun paylaşımı sevenleri tarafından kısa sürede çok beğenildi.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte müstakbel eşi

"ÇOK YAKIŞMIŞSINIZ" YORUMLARI YAPILDI

İkilinin fotoğraflarına sosyal medyada "Hayırlı olsun", "Allah mutluluğunuzu daim etsin", "Çok yakışmışsınız", "Tebrik ederim" gibi yorumlar yapıldı.

İşte ikilinin o fotoğrafları;

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte müstakbel eşi
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte müstakbel eşi
Çocuklar Duymasın\'ın Havuç\'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte müstakbel eşi

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Son Dakika Magazin Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte müstakbel eşi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Yalnız Kurt:
    Çokta zikkımıza 7 2 Yanıtla
  • Osman Ergul:
    Eeeeee ? 2 1 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    küçük küçük havuçları olur artık.. 1 1 Yanıtla
  • Behzat:
    mesut olun inşallah. 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Havuç da Boş Adam 0 0 Yanıtla
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