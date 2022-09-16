Çocukların takip ettiği YouTuber Enes Batur'un '2 haftada bir alkol içebilirsiniz' sözleri tepki görüyor

Sürekli gecelerde yakalanan Enes Batur, aşırı alkol nedeniyle ayakta duramamasıyla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından "Sarhoş Enes Batur tepki" başlıklı bir video paylaşan YouTuber, kendisini takip eden ve çoğunluğu çocuklardan oluşan takipçilerine alkolü özendiren tavsiyelerde bulundu.

"ARKADAŞ ÇEVRESİNDE SOSYAL İÇİCİ OLABİLİR BENCE"

Batur yaklaşık 5-6 yıldır alkol kullandığını belirterek şu sözleri sarf etti:

"Alkol güzel bir şey değildir, dostunuz değildir hele ki sürekli içiciyseniz ama iki haftada bir, ayda bir insanın bünyesine göre arkadaş çevresinde bir sosyal içici olabilir bence"

AİLELERE UYARI

Küçük çocukları alkolü tavsiye eden Enes Batur eleştirilere hedef olurken "Sertaç Abi" isimli YouTuber Sertaç Güngör, Batur'un skandal sözlerine karşı tepki gösterdi. Ailelere uyarılarda bulunan Güngör, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen beni dikkatlice dinleyiniz ve paylaşarak herkese duyurunuz. Enes Batur YouTube'da bir video yayınladı. Hani sarhoşken falan bir sürü yakalandı ya bu habercilere. Kendisini takip eden milyonlarca çocuğa 'Ben 5-6 yıldır alkol içiyorum bu gayet normal siz de haftada bir ayda bir arkadaş ortamında sosyalleşmek için alkol içebilirsiniz' dedi. Hem de binbir küfürlü cümleyle.

"BU HERİFİ İZLEYENLERİN HEMEN HEMEN HEPSİ ÇOCUK"

Bu herifi Türkiye'deki bütün çocuklar tanıyor ve aylık 100 milyon izlenmesi var. Yani herif bir ayda bizim ülke nüfusumuzdan fazla izleniyor ve bunların hemen hemen hepsi çocuk. Bizim çocuğumuz bizim."

"ACİLEN ÖNLEM ALINMALI"

Batur gibi YouTuberların Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu ve yetkililerin bu tarz kişilere karşı acilen önlem alması gerektiğini söyleyen Güngör, sözlerine şöyle devam etti:

İşte bu sebeple yıllardır haykırıyorum. Hiçbir yetkilinin umurunda da değil. Kendi YouTuberlarımızı yetiştiremezsek neslimizi kaybedeceğiz abi kaybedeceğiz. Bugünün en mühim olayı ve sorunu budur ya"