Çocuktan Al Haberi'nin fenomen yarışmacısı Efe Koçyiğit, son haliyle dikkat çekti - Son Dakika
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Çocuktan Al Haberi'nin fenomen yarışmacısı Efe Koçyiğit, son haliyle dikkat çekti

24.08.2022 08:42
Çocuktan Al Haberi'nin fenomen yarışmacısı Efe Koçyiğit, son haliyle dikkat çekti

Çocuktan Al Haberi yarışmasındaki sempatik tavırları ve yemeğe olan düşkünlüğüyle hafızalara kazınan Efe Koçyiğit, son haliyle adından söz ettirdi. Erzurum'da yaşayan 11 yaşındaki Koçyiğit'in son halini görenler "Delikanlı olmuşsun" yorumunu yaptı.

Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Çocuktan Al Haberi yarışmasının "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, büyüdü. Şivesiyle adından söz ettiren Koçyiğit'in son hali de dikkat çekti.

YENİ HALİ MERAK EDİLDİ

Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programında Erzurum şivesiyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekmiş ve birçok projede yer almıştı. Instagram hesabı ailesi tarafından kullanan Efe, okulundan kalan zamanında eğlenceli videolar çekiyor. 11 yaşına giren Efe Koçyiğit'in uzayan boyu ve saçlarıyla adından söz ettirdi. Koçyiğit'in son halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Maşallah kocaman delikanlı olmuşsun" ve "Gözümün önünde büyüdün" yorumunu yaptı.

Çocuktan Al Haberi'nin fenomen yarışmacısı Efe Koçyiğit, son haliyle dikkat çekti

İşte Efe Koçyiğit'in son hali...

Çocuktan Al Haberi'nin fenomen yarışmacısı Efe Koçyiğit, son haliyle dikkat çekti
Çocuktan Al Haberi'nin fenomen yarışmacısı Efe Koçyiğit, son haliyle dikkat çekti
Çocuktan Al Haberi'nin fenomen yarışmacısı Efe Koçyiğit, son haliyle dikkat çekti
Çocuktan Al Haberi'nin fenomen yarışmacısı Efe Koçyiğit, son haliyle dikkat çekti
Çocuktan Al Haberi'nin fenomen yarışmacısı Efe Koçyiğit, son haliyle dikkat çekti
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