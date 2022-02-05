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Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf - Son Dakika

Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf

05.02.2022 15:48

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile kendisinden 25 yaş küçük olan haber spikeri Mehtap Özkan, sade bir tören nikah masasına oturdu. Çiftin merakla beklenen nikahından ilk kareler de geldi.

Geçtiğimiz yıl boşanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Aile arasında yapılan törenle dünya evine giren çiftin arasında 25 yaş fark var.

NİKAHTAN İLK KARELER GELDİ

Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin törenlerinden ilk kareler de yayınlandı. Magazinkolik'in ulaştığı fotoğraflarda çiftin pasta kestiği anlar yer alıyor. Selfie yapan çiftin, mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANDI

Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. 57 yaşındaki siyasetçi, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.

İşte nikahtan ilk kareler...

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, Milletvekili, İstanbul, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf - Son Dakika
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