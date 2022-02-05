Geçtiğimiz yıl boşanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Aile arasında yapılan törenle dünya evine giren çiftin arasında 25 yaş fark var.
Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin törenlerinden ilk kareler de yayınlandı. Magazinkolik'in ulaştığı fotoğraflarda çiftin pasta kestiği anlar yer alıyor. Selfie yapan çiftin, mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı.
Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. 57 yaşındaki siyasetçi, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.
Son Dakika › Magazin › Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf - Son Dakika Magazin