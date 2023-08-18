Çorbacıda sahne aldığı konuşulan Neşe Karaböcek'in kızı sessizliğini bozdu, Orası otantik bir mekan, ısrar üzerine şarkısına eşlik etti

Hatıran Yeter, Dilek Taşı, Nem Kaldı ve Ben Olmalıydım gibi şarkılarıyla Türk müziğinin damga vuran usta sanatçı Neşe Karaböcek'in bir çorbacının önünde sahne aldığı görüntüler sosyal medyanın gündemine düştü. Görüntülerin ardından konuşan Karaböcek'in kızı "Orası çorbacı değil, annem ısrar üzerine şarkısına eşlik etti" ifadelerini kullandı.