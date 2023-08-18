Çorbacıda sahne aldığı konuşulan Neşe Karaböcek'in kızı sessizliğini bozdu, Orası otantik bir mekan, ısrar üzerine şarkısına eşlik etti - Son Dakika

Çorbacıda sahne aldığı konuşulan Neşe Karaböcek'in kızı sessizliğini bozdu, Orası otantik bir mekan, ısrar üzerine şarkısına eşlik etti

Son Güncelleme: 18.08.2023 07:54

Bir çorbacıda sahne aldığı görüntüleriyle gündeme gelen Gülden Karaböcek'in magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Annesinin görüntüleri üzerine açıklama yapan Nur Düzgit "Orası çorbacı değil, otantik mekandı. Mekan sahibi 'Dilek Taşı'nı playback çaldı, annem de ısrar üzerine eşlik etti" dedi.

Hatıran Yeter, Dilek Taşı, Nem Kaldı ve Ben Olmalıydım gibi şarkılarıyla Türk müziğinin damga vuran usta sanatçı Neşe Karaböcek'in bir çorbacının önünde sahne aldığı görüntüler sosyal medyanın gündemine düştü. Görüntülerin ardından konuşan Karaböcek'in kızı "Orası çorbacı değil, annem ısrar üzerine şarkısına eşlik etti" ifadelerini kullandı.

Gülden Karaböcek, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çorbacıda sahne aldığı konuşulan Neşe Karaböcek'in kızı sessizliğini bozdu, Orası otantik bir mekan, ısrar üzerine şarkısına eşlik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorbacıda sahne aldığı konuşulan Neşe Karaböcek'in kızı sessizliğini bozdu, Orası otantik bir mekan, ısrar üzerine şarkısına eşlik etti - Son Dakika
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