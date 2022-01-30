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COŞKUN SABAH HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI - Son Dakika

COŞKUN SABAH HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

30.01.2022 11:20
COŞKUN SABAH HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Geçen yıl Eskişehir'de tavuk çiftliği kurarak yumurta işine giren şarkıcı Coşkun Sabah hayatının şokunu yaşadı. Sabah, dolandırıldığını açıkladı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, ünlü sanatçı, kendisini 500 bin lira dolandırdığını iddia ettiği ortağıyla yollarını ayırdı. Sabah, "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış! Hemen kestim biletini. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım." dedi.

Coşkun Sabah Kimdir ?

Coşkun Sabah 16 Ekim 1954, Diyarbakır da dünyay gelmiştir. Süryani asıllı bir müzisyendir. Annesinin ismi Roza, babasının ismi Marsello'dur. İki kız babasıdır, kızına annesinin ismini vermiştir. Eşinden boşanmıştır. Çok sayıda bestesi vardır. 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir formatta müzik yapmıştır. Son yılların en önemli ud virtüözlerindendir. "Anılar" şarkısıyla büyük bir şöhretin sahibi olmuştur.

Ünlü Aranjör Taşkın Sabah kardeşi ve keman ve ud sanatçısı Bülent Sabah ise ağabeyidir.

Albüm - LP

1979 - Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma - Burç LP-505

1980 - Armağan - Erenler LP-207

1981 - Aşk Kitabı - Polydor LP-2480545

1982 - Bir Pazar Günü - Balet LBN-246

1983 - Son Buluşmamız - Oskar LP-234

1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya LP 7470

1986 - Hatıram Olsun - Oskar LP-252

1986 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya LP 7516

1987 - Benimsin - Oskar LP-87.34.Ü.041

1989 - Ağlamak İstiyorum - Emre Plak LP-88.34.Ü.029

1990 - Beni unutma - Aşığım sana - Emre Plak LP-548

2012 - Ağlamak istiyorum - Anılar - Emre Plak 1012

Albüm - Kaset

1979 - İşte Bizim Hikayemiz - Türküola Almanya 1123

1981 - Aşk Kitabı - Türküola Almanya 1499

1982 - Bir Pazar Günü - Balet 6083

1983 - Coşkun Sabah 3/ Beddua - Minareci Almanya 3688

1983 - Son Buluşmamız - Oskar

1983 - Bir Pazar Günü - Türküola Almanya 1717

1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya 1785

1984 - Acı Hatıralar - Türküola Almanya 1855

1985 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 1952

1986 - Beddua - Minareci Almanya 4180

1986 - Hatıram Olsun - Oskar 252

1986 - Elveda Gençliğm - Türküola Almanya 2292

1987 - Benimsin - Minareci Almanya 4219

1988 - Özel Konseri - Oskar 042

1988 - Gel Gelebilirsen - Tim 021

1989 - Biz Ayrılamayız - Aziz Plak

1989 - Ağlamak İstiyorum/ Anılar - Emre Plak 585

1989 - Ağlamak İstiyorum - Minareci Almanya 4320

1989 - Sevene Sor - Oskar 062

1989 - Biz Ayrılamayız - Uzelli Almanya 175

1990 - Beni Unutma/ Aiığım Sana - Emre Plak 609

1990 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 2385

1991 - Haberin Varmı - Emre Plak 616

1992 - Hep Sen Varsın - Minareci Almanya 4531

1995 - Hatıralar - Best Of - Emre Plak 615

Albüm - CD

1989 - Ağlamak İstiyorum/ Anılar - Emre Plak 001

1990 - Beni Unutma/ Aşığım Sana - Emre Plak 013

1991 - Haberin Var mı - Emre Plak 026

1992 - Kör Aşık - İsyanlardayım - Emre Plak 033

1993 - Alıştım Sana - Raks Müzik

1994 - İşte Coşkun Sabah - Raks Müzik

1995 - Ayrılmayalım - Mert Müzik

1997 - Şahika - Mert Müzik

1998 - Bir Gün Gelecek - İdobay

2003 - Okyanus & Best Of - Seyhan Müzik

2011 - Aşk Kitabı - Ossi Müzik

2014 - Nihayet - DMC

COŞKUN SABAH HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

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Coşkun Sabah, Yumurta, Almanya, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin COŞKUN SABAH HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI - Son Dakika Magazin


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