Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu

01.06.2022 16:53

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle tanınan, ardından cinsiyet değiştirip, "Meli Bendeli" ismini alan oyuncu, TikTok hesabından paylaştığı dans videosuyla gündem oldu.

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirmesi nedeniyle çok konuşulmuştu. Yılmaz'ın bu sefer de TikTok hesabından yayınladığı dans videosu gündem oldu.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Ünlü isim, son olarak evinde mini etekle dans ettiği anları paylaştı. Bendeli'ye gelen 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler' yorumu dikkat çekti. Takipçileri bu yorumun haricinde daha birçok yorumda bulunarak ünlü ismin dans videosu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, kamuoyunda geniş yer buldu. Bendeli, programda şu ifadeleri kullanmıştı: Önüme çıkan herkese kızgınım. Anama, oyunculuğa, unutamadığım adama, herkese ayrı kızıyorum. Evvelimi bilmeyen ahirimden hesap sormasın. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum da teessüflerini anlamıyorum."

Çukur'un cinsiyet değiştiren ünlü ismi Timsah Celil'in mini etekli kıvrak dansı olay oldu
Çukur'un cinsiyet değiştiren ünlü ismi Timsah Celil'in mini etekli kıvrak dansı olay oldu
İlgili Haberler
YORUMLAR
500

Melih Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:07:24. #1.13#
SON DAKİKA: Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement