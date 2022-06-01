Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirmesi nedeniyle çok konuşulmuştu. Yılmaz'ın bu sefer de TikTok hesabından yayınladığı dans videosu gündem oldu.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Ünlü isim, son olarak evinde mini etekle dans ettiği anları paylaştı. Bendeli'ye gelen 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler' yorumu dikkat çekti. Takipçileri bu yorumun haricinde daha birçok yorumda bulunarak ünlü ismin dans videosu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, kamuoyunda geniş yer buldu. Bendeli, programda şu ifadeleri kullanmıştı: Önüme çıkan herkese kızgınım. Anama, oyunculuğa, unutamadığım adama, herkese ayrı kızıyorum. Evvelimi bilmeyen ahirimden hesap sormasın. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum da teessüflerini anlamıyorum."