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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze'ye 86 bin ton, Lübnan'a ise bin 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırdık. İsrail ile olan ticaretimizi hiç düşünmeden süratle kestik." - İSTANBUL