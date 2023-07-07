CZN Burak, Threads uygulamasında takipçi rekoru kırdı

Teknoloji milyarderi Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta tarafından geliştirilen ve Twitter'ın rakibi olarak görülen sosyal medya uygulaması Threads, dün kullanıma açıldı. Kısa sürede milyonlarca insanın üye olduğu uygulamaya katılan CZN Burak, bir günde 560 bin takipçiye ulaşarak rekora imza attı.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR

Yemek videolarıyla ünlenen ve dünya çapında restoranları bulunan CZN Burak, TikTok ve Instagram'dan sonra Threads uygulamasına da üye oldu. Instagram'da 48,6 milyon, TikTok'ta da 71,8 milyon takipçisini bulanan fenomen Threads'da bir gün içerisinde 560 bin takipçiye ulaştı. CZN Burak bu sayıyla Threads'da takipçi rekoru kırdı. Ünlü ismin güncel takipçi sayısı ise 634 bine ulaştı.