CZN Burak, Threads Uygulamasında Takipçi Rekoru Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

CZN Burak, Threads Uygulamasında Takipçi Rekoru Kırdı

07.07.2023 13:41

Teknoloji milyarderi Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta tarafından geliştirilen sosyal medya uygulaması Threads'e katılan CZN Burak, bir günde 560 bin takipçiye ulaşarak rekor kırdı.

Teknoloji milyarderi Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta tarafından geliştirilen ve Twitter'ın rakibi olarak görülen sosyal medya uygulaması Threads, dün kullanıma açıldı. Kısa sürede milyonlarca insanın üye olduğu uygulamaya katılan CZN Burak, bir günde 560 bin takipçiye ulaşarak rekora imza attı.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR

Yemek videolarıyla ünlenen ve dünya çapında restoranları bulunan CZN Burak, TikTok ve Instagram'dan sonra Threads uygulamasına da üye oldu. Instagram'da 48,6 milyon, TikTok'ta da 71,8 milyon takipçisini bulanan fenomen Threads'da bir gün içerisinde 560 bin takipçiye ulaştı. CZN Burak bu sayıyla Threads'da takipçi rekoru kırdı. Ünlü ismin güncel takipçi sayısı ise 634 bine ulaştı.

CZN Burak, Threads uygulamasında takipçi rekoru kırdı
CZN Burak, Threads uygulamasında takipçi rekoru kırdı
CZN Burak, Threads uygulamasında takipçi rekoru kırdı
CZN Burak, Threads uygulamasında takipçi rekoru kırdı
CZN Burak, Threads uygulamasında takipçi rekoru kırdı
YORUMLAR
500

CZN Burak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin CZN Burak, Threads Uygulamasında Takipçi Rekoru Kırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:18 Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler
14:14 Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler
14:09 Japon Araştırmacılar, MRI Görüntülerinden Beyin Aktivitesini Okuyabilen Yapay Zeka Modeli Geliştirdi
14:05 Sonunda bu da oldu! Yapay Zeka, MRI görüntülerinden beyin aktivitesini okuyabiliyor
14:01 Arda Güler, "Neden Real Madrid?" sorusuna verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti
13:57 Arda Güler'e "Neden Real Madrid?" diye soruldu! Verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti
13:53 Berfu Yenenler'in Threads paylaşımlarına eşi Eser Yenenler'den ilk yorum: Ben bir anlık heves sandım
13:49 Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları eşi Eser Yenenler'i sinirlendirdi
13:38 Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına adeta hücum etti
13:35 Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 14:32:27. #1.13#
SON DAKİKA: CZN Burak, Threads Uygulamasında Takipçi Rekoru Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement