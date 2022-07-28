Bebeklerini doğmadan kaybetmişlerdi! Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinin bebek beklediği öne sürüldü - Son Dakika
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Bebeklerini doğmadan kaybetmişlerdi! Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinin bebek beklediği öne sürüldü

28.07.2022 09:52

Magazin dünyasında daha önce bir bebeklerini doğmadan kaybeden Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinin bebek beklediği iddiası konuşuluyor. 6 yıldır evli olan çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu İman Elbani ile dünyaevine girdi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift hakkında bir iddia ortaya atıldı.

BEBEK BEKLİYORLAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, evliliklerinde 6. senelerini kutlayan çift, bebek bekliyor. Daha önce bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybeden ikili, bu sefer hamilelik müjdesini biraz saklamak istedi ancak olmadı. Şu sıralar ebeveyn olma heyecanı yaşayan oyuncu çift, müjdeli haber hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

BEBEKLERİNİ KAYBETMİŞLERDİ

2019 yılında 3 aylık bebeklerini kaybeden Murat Yıldırım, "Maalesef düşük oldu ama benim için en önemli şey eşimin üzülmemesi" demiş ve bebek düşüncelerinin devam ettiğini söylemişti.

Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti bebek bekliyor
Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti bebek bekliyor
Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti bebek bekliyor
Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti bebek bekliyor
Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti bebek bekliyor
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Murat Yıldırım, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bebeklerini doğmadan kaybetmişlerdi! Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinin bebek beklediği öne sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebeklerini doğmadan kaybetmişlerdi! Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinin bebek beklediği öne sürüldü - Son Dakika
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