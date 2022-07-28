Bebeklerini doğmadan kaybetmişlerdi! Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinin bebek beklediği öne sürüldü

Kimin şampiyon olacağını söyleyen astroloğun dünkü F.bahçe maçı için de bir tahmini vardı

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu İman Elbani ile dünyaevine girdi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift hakkında bir iddia ortaya atıldı.

BEBEK BEKLİYORLAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, evliliklerinde 6. senelerini kutlayan çift, bebek bekliyor. Daha önce bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybeden ikili, bu sefer hamilelik müjdesini biraz saklamak istedi ancak olmadı. Şu sıralar ebeveyn olma heyecanı yaşayan oyuncu çift, müjdeli haber hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

BEBEKLERİNİ KAYBETMİŞLERDİ

2019 yılında 3 aylık bebeklerini kaybeden Murat Yıldırım, "Maalesef düşük oldu ama benim için en önemli şey eşimin üzülmemesi" demiş ve bebek düşüncelerinin devam ettiğini söylemişti.