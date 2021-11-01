Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Araz, Hasan, Ateş, Burcu, Mert ve Safanur, yarışmada bir hafta daha kalmak için kıyasıya mücadele etti.

HASAN'IN TABAĞI KAŞIK ATTIRDI

Eleme oyununun ilk etabından şefler, yarışmacılardan 40 dakikada haşhaş kullanarak yemek yapmalarını istedi. Bu turda en başarılı yemeği yapan Hasan, Danilo Zanna'nın sürpriziyle neye uğradığını şaşırdı.

Danilo Şef 3 yıl sonra bir yarışmacıya kaşık attığını belirterek "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" dedi.

ÖVGÜLER KARŞISINDA GÖZLERİ DOLDU

Hasan'ın ise bu güzel sözler sonrasında gözleri doldu. Heyecandan zor konuşan yarışmacı, "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Hasan'a arkadaşları alkışlarla büyük destek oldu.

MasterChef Türkiye'de bir şefin kaşık atması yemeği çok beğendikleri anlamına geliyor.