Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor!

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

2012 yılında evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırmış. Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıkmış.

Henüz boşanma davası açmayan ikili, temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı. O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor. Ancak Tuğçe Demirbilek'in üst üste yaptığı "mesaj kaygılı" paylaşımlar, genç kadının kırgınlığını ortaya koyuyor.

Contemporary İstanbul başlıyor

Haliç'i eski ihtişamına kavuşturmaya hazırlanan Tersane İstanbul ve İstanbul'u 16 yıldır dünya sanat çevrelerinde başarıyla temsil eden Akbank'ın ana sponsorluğundaki Contemporary İstanbul, tarih ve çağdaş sanatın bir araya geleceği çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

Pandemi sonrasında gerçekleşecek ilk uluslararası fuarında Contemporary İstanbul, 9 bin 500 metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve de sanatseverleri Tersane İstanbul'da ağırlayacak.

SANAT KOLEKSİYONU BÜYÜYOR

Tam bir çağdaş sanat tutkunu olan güzel oyuncu Eda Ece, Contemporary İstanbul'u büyük bir heyecanla bekliyor. Genç Modern'e de üye olan Ece, fuarda koleksiyonuna yeni eserler katacak.

Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, tam bir sanat tutkunu... Üniversitede öğrenci olduğu dönem sanat galerilerinde çalışan, sonrasında kendisini geliştirmek için İstanbul Modern'in sanat tarihi seminerlerine katılan Ece, bu süreçte yavaş yavaş kendi koleksiyonunu da oluşturmaya başladı.

Dirimart'ın sahibi, sanat uzmanı Hazer Özil'in danışmanlığında kendi çağdaş koleksiyonunu oluşturan Ece, geçtiğimiz günlerde Genç Modern'e de üye oldu. Bu hafta başlayan Contemporary İstanbul'u büyük bir heyecanla bekleyen ünlü oyuncu, genç sanatçılarla tanışıp koleksiyonuna yeni eserler katmayı hedefliyor. Haziran başında yapılan fuara da giden Ece, ressam Sedat Girgin'in eserlerini çok beğenmiş. Ancak duyduğuma göre, eserlerin hepsi satıldığı için Girgin, Eda Ece'nin koleksiyonu için özel bir resim yapmış.

70 yaşa renkli parti

Cemiyetin ünlü isimlerinden Ender Mermerci, 70'inci yaşını Bodrum'da düzenlenen bir partiyle kutladı. Bodrum Loft'taki Elia'daki kutlamalarda Mermerci'nin yanı başında üç kızı Tansa Ekşioğlu, Yosun Reza ve Derin Mermerci de vardı. Amerika'da yaşayan Yosun Reza da annesini bu özel gününde yalnız bırakmamak için çocuklarıyla birlikte Bodrum'a geldi. Renkli geçen partide Ender Mermerci'nin keyfi bir hayli yerindeydi... Ben de sağlıklı nice yıllar diliyorum...