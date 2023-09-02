Davayı kaybedince sakin bir hayat yaşamaya başlayan Amber Heard, koltuk değnekleriyle görüntülendi

Amber Heard, Johnny Depp ile olan olaylı davayı kaybetmesinin ardından Hollywood'u ter ederek; İspanya'nın Madrid kentine taşınmıştı. Eski eşine borçlu olduğu 1 milyon doları sigorta şirketi aracılığıyla ödeyen Heard, şimdilerde iki yaşındaki kızı Oonagh ile sakin bir yaşam sürüyor. Uzun süredir basından uzak bir hayat yaşayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde koltuk değnekleriyle yürümeye çalışırken kameralara yansıdı.

KALÇASINI İNCİTTİ

37 yaşındaki yıldız son olarak koltuk değnekleriyle topallayarak yürürken görüntülendi. Aktris, kızının bebek arabasını iten kardeşi Whitney Henriquez ile birlikte gülümserken ve yerel muhabirlerle konuşurken görüldü. Ünlü isim, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara kasım ayı başında yapılacak olan New York City Maratonu için antrenman yaparken kalçasını incittiğini söyledi. Güzel oyuncunun, yoğun koşu programına ara vermek zorunda kalmasına neden olan sakatlığına rağmen keyfinin yerinde olması dikkat çekti.