Davayı kaybedince sakin bir hayat yaşamaya başlayan Amber Heard, koltuk değnekleriyle görüntülendi - Son Dakika

Davayı kaybedince sakin bir hayat yaşamaya başlayan Amber Heard, koltuk değnekleriyle görüntülendi

Davayı kaybedince sakin bir hayat yaşamaya başlayan Amber Heard, koltuk değnekleriyle görüntülendi
Son Güncelleme: 02.09.2023 14:42

Amber Heard, Johnny Depp ile olan olaylı davayı kaybetmesinin ardından İspanya'ya taşındı. Eski eşine borçlu olduğu 1 milyon doları ödeyen Heard, kızıyla sakin bir yaşam sürüyor. Son olarak koltuk değnekleriyle topallayarak görüntülenen ünlü oyuncu, antrenman esnasında kalçasını incittiğini söyledi.

Amber Heard, Johnny Depp ile olan olaylı davayı kaybetmesinin ardından Hollywood'u ter ederek; İspanya'nın Madrid kentine taşınmıştı. Eski eşine borçlu olduğu 1 milyon doları sigorta şirketi aracılığıyla ödeyen Heard, şimdilerde iki yaşındaki kızı Oonagh ile sakin bir yaşam sürüyor. Uzun süredir basından uzak bir hayat yaşayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde koltuk değnekleriyle yürümeye çalışırken kameralara yansıdı.

KALÇASINI İNCİTTİ

37 yaşındaki yıldız son olarak koltuk değnekleriyle topallayarak yürürken görüntülendi. Aktris, kızının bebek arabasını iten kardeşi Whitney Henriquez ile birlikte gülümserken ve yerel muhabirlerle konuşurken görüldü. Ünlü isim, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara kasım ayı başında yapılacak olan New York City Maratonu için antrenman yaparken kalçasını incittiğini söyledi. Güzel oyuncunun, yoğun koşu programına ara vermek zorunda kalmasına neden olan sakatlığına rağmen keyfinin yerinde olması dikkat çekti.

Davayı kaybedince İspanyaya taşınmıştı! Koltuk değnekleriyle görüntülendi
Davayı kaybedince İspanyaya taşınmıştı! Koltuk değnekleriyle görüntülendi
Davayı kaybedince İspanyaya taşınmıştı! Koltuk değnekleriyle görüntülendi
Kaynak: Magazinkolik

Johnny Depp, Amber Heard, Hollywood, İspanya, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Davayı kaybedince sakin bir hayat yaşamaya başlayan Amber Heard, koltuk değnekleriyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inip vatandaşlarla sohbet etti
15:33 3 futbolcudan servet kazanacaklardı! Galatasaray, kulübü ihya edecek parayı elinin tersiyle itti
15:31 İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer aynı sahnede! Dansları ve şarkıları alkış topladı
15:31 RAMS Global, Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbol takımlarına sponsor oldu
15:26 BM'den Mali'ye yardım çağrısı: Yıl sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir
15:06 Oğlu ile Prenses Diana'nın aşkı dünyayı sallamıştı! Mısırlı milyoner Mohamed Al Fayed, hayatını kaybetti
14:38 Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ile 2 şehir arasındaki seyahat süresi 10,5 saat kısalacak
14:35 Putin ''Yenilmez'' olarak tanıttığı nükleer füzesini, savaş konumuna getirdi
14:34 Avrupa, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor
14:15 Davayı kaybedince sakin bir hayat yaşamaya başlayan Amber Heard, koltuk değnekleriyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 16:22:57. #1.13#
SON DAKİKA: Davayı kaybedince sakin bir hayat yaşamaya başlayan Amber Heard, koltuk değnekleriyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement