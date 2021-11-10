Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı

Aşk hayatıyla sıkça magazin gündemine konu olan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Geçtiğimiz aylarda eski aşkı Serdar Bilgili ile ikinci bahar yaşayan Samyeli, yeni bir aşka yelken açtı. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un iddiasına göre; Cem Yılmaz ve Serdar Bilgili'den sonra Defne Samyeli'nin kalbine girmeyi başaran isim Onur Arıkan.

SEVGİLİSİNDEN 9 YAŞ BÜYÜK

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin iş insanı Onur Arıkan'dan 9 yaş büyük olması dikkatlerden kaçamadı.