Defne Samyeli'nin kızı, erkek arkadaşından şiddet mi gördü? Deren Talu'dan jet hızında yalanlama - Son Dakika
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Defne Samyeli'nin kızı, erkek arkadaşından şiddet mi gördü? Deren Talu'dan jet hızında yalanlama

06.04.2023 13:06

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun şiddet gördüğü iddiasıyla Baran Tınaz ile birlikteliğini sona erdirdiği öne sürüldü. Sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiayı net bir dille yalanlayan Talu, "Darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışı. Beraberliğimi artık arkadaş boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde aldığımız ortak karardı" şeklinde konuştu.

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun büyük kızı Deren Talu, uzun süredir sosyetik isim Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Sık sık romantik pozlarıyla dikkat çeken ikilinin, şiddet iddiasıyla ayrıldığı ileri sürüldü.

"DARP İDDİALARI KESİNLİKLE YALANDIR"

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, bir reklam filmi için teklif alan Deren Talu, sevgilisinin onayı olmadan kabul etti. İkilinin daha sonra arabada tartıştığı ve Tınaz'ın Talu'ya şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Çıkan şiddet iddiasına Deren Talu'dan cevap gecikmedi. Instagram hesabından şiddet iddiasıyla ilgili açıklama yapan Deren Talu, "05.04.2023 tarihinde Beyaz TV kanalında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır. Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken, üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyan programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum" dedi.

Defne Samyeli'nin kızı sevgilisinden şiddet mi gördü! Deren Talu'dan jet yalanlama geldi
Defne Samyeli'nin kızı sevgilisinden şiddet mi gördü! Deren Talu'dan jet yalanlama geldi
Defne Samyeli'nin kızı sevgilisinden şiddet mi gördü! Deren Talu'dan jet yalanlama geldi
Defne Samyeli'nin kızı sevgilisinden şiddet mi gördü! Deren Talu'dan jet yalanlama geldi
Defne Samyeli'nin kızı sevgilisinden şiddet mi gördü! Deren Talu'dan jet yalanlama geldi
YORUMLAR (1)
  • Ali Diye Biri : Defne samyelinin 17 yaşındaki kızı büyümüş maşallah. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Baran Tınaz, Deren Talu'ya şiddet uyguladığına ilişkin çıkan haberleri yalanladı Baran Tınaz, Deren Talu'ya şiddet uyguladığına ilişkin çıkan haberleri yalanladı

Defne Samyeli, Baran Tınaz, Deren Talu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'nin kızı, erkek arkadaşından şiddet mi gördü? Deren Talu'dan jet hızında yalanlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Defne Samyeli'nin kızı, erkek arkadaşından şiddet mi gördü? Deren Talu'dan jet hızında yalanlama - Son Dakika
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