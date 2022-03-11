Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali - Son Dakika
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Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali

11.03.2022 23:23

Ekranların sevilen ismi Burcu Biricik, katıldığı Artiz Mektebi yarışmasındaki görüntüsüyle şaşırttı. O zamanlar 23 yaşında olan oyuncuya kimileri çok değişmiş derken, kimileri hiç değişmemiş yorumunda bulundu.

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız'da hayat verdiği Nalan karakteriyle oyunculuğunu konuşturan Burcu Biricik'in 2011 yılına ait görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

11 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Jüri koltuğunda Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin gibi isimler oturduğu Artiz Mektebi yarışmasına katılan ünlü oyuncunun 23 yaşındaki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Burcu Biricik'in eski hali şaşırttı! 11 yıl önce katıldığı programdaki görüntüsü gündemde

BİRİNCİ OLMUŞTU

Söz konusu yarışmayı birincilikle bitiren Burcu Biricik, final konuşmasında ise ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum. 'Allah'ım, hayırlısı değilse, gitmeyeyim oraya' dedim ve birinci oldum'' ifadelerini kullanmıştı.

Burcu Biricik'in eski hali şaşırttı! 11 yıl önce katıldığı programdaki görüntüsü gündemde
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Nurgül Yeşilçay, Burcu Biricik, Müjde Ar, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali - Son Dakika


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