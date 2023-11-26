Demans hastalığına yakalanan ünlü atör Bruce Willis'in son hali hayranlarını endişelendirdi

ABD'li aktör Bruce Willis, bu yılın başında davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandı. Ünlü aktörün son videosu hayranlarını derinden üzdü.

SON DURUMU ENDİŞELERİ ARTIRDI

Zorlu hastalıkla mücadele eden ünlü aktörün son durumu merak edilirken kızından paylaşım geldi. Paylaşımda Bruce Willis'in kızının elini tuttuğu anları gösteriyor ve ünlü oyuncunun demansla olan zorlu mücadelesine işaret ediyor. Söz konusu paylaşım ünlü aktörün sağlık durumuyla ilgili endişeleri artırdı.

AFAZİ TEŞHİSİ KONMUŞTU

"Zor Ölüm" film serisiyle tanınan 68 yaşındaki aktöre geçtiğimiz yıl mart ayında afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Afazi hastalığı, beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin görülen hasarlar sonucu kişide konuşma bozukluğu şeklinde kendini gösterdiği biliniyor.