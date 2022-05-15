Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz - Son Dakika
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Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz

15.05.2022 12:51

Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasında sosyal medyada yaşanan söz düellosunda ismi zikredilen Mustafa Topaloğlu, Demet Akalın'ı topa tuttu. Kendisinden "uzay starı" diye bahseden Akalın'a ateş püsküren ünlü türkücü "Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya, sen beni ağzına alacak kadar gerçek sanatçı mısın?" diye çok sert ifadeler kullandı.

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FIFA'ya söyleriz seni de paylaşır" sözleri Mustafa Topaloğlu'nu çileden çıkardı.

"SAYGISIZ VE ŞUURSUZ"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Mustafa Topaloğlu, Demet Akalın'a şu sözlerle tepki gösterdi: "Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya? Sen beni ağzına alacak kadar gerçek bir sanatçı mısın? Nerede yaşadığını bilmeyen aptal. Aklı sıra beni aşağılamaya çalışıyor, boş konuşuyor."

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 maç kala şampiyon olmuş ve 38 yıllık hasrete coşkulu kutlamalarla son vermişti. Taraftarların Demet Akalın'ın "Kulüp" parçasıyla eğlenmesi Türkiye'de büyük yankı uyandırırken FİFA resmi Twitter hesabından bu görüntüleri tüm dünyayla paylaşmıştı.

Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise Bir süredir araları açık olan Aleyna Tilki ile dünya starı polemiğine girmişti. Akalın, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'deki ilk İngilizce röportajımı izleyebilir" diyen Tilki'ye karşılık vererek "Senin tek rakibin Mustafa Topaloğlu" demişti.

Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın uzay starı demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın uzay starı demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
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Aleyna Tilki - Demet Akalın kavgasına Mustafa Topaloğlu da dahil oldu: Tek rakibin uzay starlığı! Aleyna Tilki - Demet Akalın kavgasına Mustafa Topaloğlu da dahil oldu: Tek rakibin uzay starlığı!

Mustafa Topaloğlu, Demet Akalın, Aleyna Tilki, Uzay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın 'uzay starı' demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz - Son Dakika
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