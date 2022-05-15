Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz - Son Dakika

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FIFA'ya söyleriz seni de paylaşır" sözleri Mustafa Topaloğlu'nu çileden çıkardı.

"SAYGISIZ VE ŞUURSUZ"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Mustafa Topaloğlu, Demet Akalın'a şu sözlerle tepki gösterdi: "Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya? Sen beni ağzına alacak kadar gerçek bir sanatçı mısın? Nerede yaşadığını bilmeyen aptal. Aklı sıra beni aşağılamaya çalışıyor, boş konuşuyor."