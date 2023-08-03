Demet Akalın, Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşk pozuna bomba yorum yaptı - Son Dakika
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Demet Akalın, Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşk pozuna bomba yorum yaptı

03.08.2023 10:23

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve gündemi yakından takip eden Demet Akalın, Alina Boz ve Umut Evirgen'in romantik karesine yaptığı yorum olay oldu. Akalın, Umut Evirgen'in Alina Boz'a olan bakışını çapkınlık olarak yorumladı ve bu yorum 3 binden fazla beğeni aldı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve gündemi yakından takip eden Demet Akalın Alina Boz ve Umut Evirgen'in pozuna yaptığı yorumla olay oldu.

AŞKLARI SÜRPRİZ OLDU

Alina Boz ve Umut Evirgen'in sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk defteri kabarık olan Umut Evirgen ve Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'un birlikte olmasını birçok ünlü isim şaşkınla karşıladı.

Demet Akalın, Umut Evirgen'in Alina Boz'a bakışına takıldı: Bundan sonraki kızı düşünüyor

DEMET AKALIN KENDİNİ TUTAMADI

Alina Boz şu sıralar tatilde olduğu sevgilisiyle romantik kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun ilanı aşk pozuna Demet Akalın'dan bomba yorum geldi.

Demet Akalın, Umut Evirgen'in Alina Boz'a bakışına takıldı: Bundan sonraki kızı düşünüyor

YORUMUNA BEĞENİ YAĞDI

Akalın, çapkınlığı ile dillere düşen Umut Evirgen'in güzel oyuncuya bakışına "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile" yorumunu yaptı. Akalın'ın yorumu 3 binden fazla beğeni aldı. Birçok kişi Demet Akalın'a hak verdi.

Demet Akalın, Umut Evirgen'in Alina Boz'a bakışına takıldı: Bundan sonraki kızı düşünüyor
YORUMLAR
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Alina Boz'dan aşkı Umut Evirgen'le gün batımı pozu Alina Boz'dan aşkı Umut Evirgen'le gün batımı pozu

Umut Evirgen, Demet Akalın, Alina Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın, Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşk pozuna bomba yorum yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın, Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşk pozuna bomba yorum yaptı - Son Dakika
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