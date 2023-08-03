Demet Akalın, Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşk pozuna bomba yorum yaptı

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve gündemi yakından takip eden Demet Akalın Alina Boz ve Umut Evirgen'in pozuna yaptığı yorumla olay oldu.

AŞKLARI SÜRPRİZ OLDU

Alina Boz ve Umut Evirgen'in sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk defteri kabarık olan Umut Evirgen ve Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'un birlikte olmasını birçok ünlü isim şaşkınla karşıladı.

DEMET AKALIN KENDİNİ TUTAMADI

Alina Boz şu sıralar tatilde olduğu sevgilisiyle romantik kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun ilanı aşk pozuna Demet Akalın'dan bomba yorum geldi.

YORUMUNA BEĞENİ YAĞDI

Akalın, çapkınlığı ile dillere düşen Umut Evirgen'in güzel oyuncuya bakışına "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile" yorumunu yaptı. Akalın'ın yorumu 3 binden fazla beğeni aldı. Birçok kişi Demet Akalın'a hak verdi.