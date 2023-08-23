Demet Akalın\'dan Çanakkale\'deki orman yangınına ilginç tespit: Ağaçlar lazerle yukarıdan yakıldı

Çanakkale'de dün saat 11.40'ta başlayan orman yangını 1500 hektar alanda etkili olmaya devam ediyor. Orman yangınıyla ilgili ilginç bir tespitte bulunan Demet Akalın, ağaçların lazerle yakıldığını ileri sürdü.

"LAZERLE YUKARIDAN YAKILMIYORSA BİR ŞEY BİLMİYORUM"

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren ve sürekli paylaşımlarında yazım hataları yapan Demet Akalın, yangın felaketiyle ilgili de tepki çeken bir tespitte bulundu. X hesabından bolca yazım hatasının bulunduğu bir paylaşım yapan Akalın, "Lazerle yakılmıyorsa yukardan ben bir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Şarkıcının paylaşımı kullanıcıların tepkisini çekti.