Demet Akalın, Elon Musk'ın yaptığı değişikliklere tepki gösterdi

Twitter'ı satın aldıktan bir süre sonra platformda radikal değişikliklere giden Elon Musk, yaptığı değişikliklerle kullanıcılarını çileden çıkarıyor. Ünlü milayrderin aldığı kararlar Demet Akalın'ı de kızdırdı. Akalın, Twitter'ı Elon Musk'a satan eski sahibine de beddua etti.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da kuş görselinin 'X' ile değiştirilmesine tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın, Elon Musk'a ve Twitter'ın eski sahibine beddua etti.
İlginç çıkışları ve yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı "Twitter'ı bu deliye satanın da Allah belasını versin" dedi.
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