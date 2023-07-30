Demet Akalın, Elon Musk'ın yaptığı değişikliklere tepki gösterdi - Son Dakika
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Demet Akalın, Elon Musk'ın yaptığı değişikliklere tepki gösterdi

30.07.2023 14:53

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Twitter'ın eski sahibine ve Elon Musk'a beddua ederek, platformda yapılan değişikliklere tepki gösterdi.

Twitter'ı satın aldıktan bir süre sonra platformda radikal değişikliklere giden Elon Musk, yaptığı değişikliklerle kullanıcılarını çileden çıkarıyor. Ünlü milayrderin aldığı kararlar Demet Akalın'ı de kızdırdı. Akalın, Twitter'ı Elon Musk'a satan eski sahibine de beddua etti.

DEĞİŞİKLİKLER KIZDIRDI

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da kuş görselinin 'X' ile değiştirilmesine tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın, Elon Musk'a ve Twitter'ın eski sahibine beddua etti.

Twitter'a yapılan değişikliklere sinirlenen Demet Akalın Elon Musk'a beddua etti

"ALLAH BELANI VERSİN"

İlginç çıkışları ve yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı "Twitter'ı bu deliye satanın da Allah belasını versin" dedi.

Twitter'a yapılan değişikliklere sinirlenen Demet Akalın Elon Musk'a beddua etti
Twitter'a yapılan değişikliklere sinirlenen Demet Akalın Elon Musk'a beddua etti

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Demet Akalın, Elon Musk, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın, Elon Musk'ın yaptığı değişikliklere tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın, Elon Musk'ın yaptığı değişikliklere tepki gösterdi - Son Dakika
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