Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu

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Fatih Ürek, Seda Sayan ve Demet Akalın'ın sunuculuk yaptığı Gelinim Mutfakta programına bir süredir sunucu aranıyor. Birçok ünlü ismin birer haftalık sunuculuk yaptığı yarışmanın sunucusu netleşti.

"KEYİFLİ PROGRAMLA SEYİRCİ KARŞISINDA OLACAĞIM"

Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapan Turgay Başyayla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusu oldu. Birçok ünlü isme emanet edilen programda açık ara en yüksek reytingi uzun yıllar Show TV'de Lezzet Yolculuğu programını sunan Turgay Başyayla aldı.

Yeni işi hakkında konuşan Başyayla, "Bu işi çok sevdim, hem lezzet hem keyif alıyorum bu tür programlarda... Şimdiden çok heyecanlıyım. İnşallah çok keyifli bir programla seyirci karşısında olacağım" dedi.