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Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu - Son Dakika

Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu

09.12.2021 15:34

Demet Akalın'dan sonra birçok ismin birer haftalık sunuculuk yaptığı Gelinim Mutfakta programının sunucusu belli oldu. Yarışmada en yüksek reytinge ulaşan Turgay Başyayla Gelinim Mutfakta'nın sunucusu oldu.

Fatih Ürek, Seda Sayan ve Demet Akalın'ın sunuculuk yaptığı Gelinim Mutfakta programına bir süredir sunucu aranıyor. Birçok ünlü ismin birer haftalık sunuculuk yaptığı yarışmanın sunucusu netleşti.

"KEYİFLİ PROGRAMLA SEYİRCİ KARŞISINDA OLACAĞIM"

Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapan Turgay Başyayla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusu oldu. Birçok ünlü isme emanet edilen programda açık ara en yüksek reytingi uzun yıllar Show TV'de Lezzet Yolculuğu programını sunan Turgay Başyayla aldı.

Demet Akalın'dan sonra Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Turgay Başyayla oldu

Yeni işi hakkında konuşan Başyayla, "Bu işi çok sevdim, hem lezzet hem keyif alıyorum bu tür programlarda... Şimdiden çok heyecanlıyım. İnşallah çok keyifli bir programla seyirci karşısında olacağım" dedi.

Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu

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Son Dakika Magazin Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu - Son Dakika Magazin


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