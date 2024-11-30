Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım - Son Dakika
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Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım

Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım

Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle evini satmak zorunda kaldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Kiracım evi boşaltmıyor ama pazartesi günü ev satılıyor. İlk aldığım evlerden biriydi, mankenlik yaparak almıştım. Mülkümü satmak zorunda kaldım." dedi.

30.11.2024 09:14
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kiracısıyla aralarında bir süredir devam eden anlaşmazlığı bir türlü çözemediklerini ifade etti. Kiracısından evi tahliye etmesini istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını belirten Akalın, konuk olduğu "Söylemezsem Olmaz" programında evini satmaya karar verdiğini açıkladı.

"MANKENLİK YAPARAK ALMIŞTIM"

Konuya ilişkin konuşan Akalın, "Kiracım evi boşaltmıyor ama pazartesi günü ev satılıyor. İlk aldığım evlerden biriydi, mankenlik yaparak almıştım. Mülkümü satmak zorunda kaldım." dedi.

"ÖBÜR KİRACIM İNSAFLIYDI"

Ev sahiplerinin sesi olduğunu söyleyen şarkıcı, "Öbür kiracım insaflıydı, kolaylıkla çıktı. Bu konuda linçleneceğim sanıyordum ama herkes arkamda durdu, adeta ev sahiplerinin sözcüsü oldum." diye konuştu.

Daha önce sosyal medyada kiracısına tepki gösteren Akalın, "Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekanda yemek yeniyor. Bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Adam çöktü evime." ifadelerini kullanmıştı.

"ELİM TİTREMEYE BAŞLADI, 10 GÜN DEVAM ETTİ"

Zayıflamak için kullandığı iğne nedeniyle sağlığından olan Demet Akalın, başına gelenleri ilk kez anlattı. İğneyi olduktan sonra ellerinin titremeye başladığını söyleyen Akalın şu ifadeleri kullandı:

"Amerika'dan bir zayıflama iğnesi aldım. Türkiye'de kesinlikle yok. Ben onu buzdolabına koydum. Kullanıp kullanmamak arasındaydım. Sonra gaza geldim, yaptırayım dedim. Minnacık bir şey. İkinci saatte elim titremeye başladı. Akşamına kova yanımda yatıyordum ve 10 gün devam etti. Bir-iki konserimi iptal etmek zorunda kaldım. Ayağa kalkamıyordum. Sonraki iki hafta evdeki kadınlar kolumdan tutup lavaboya götürdü. Dedim ki bir daha asla ayağa kalkamayacağım. Ruh halimi de bozdu. O kadar kötü bir dönem geçirdim ki. Doktor arkadaşlara sordum; hafıza kaybı olanlar, görme yetisini kaybedenler, yoğun bakıma yatanlar varmış bunun yüzünden. Allah beni çocuğuma bağışladı."

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Son Dakika Magazin Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    bize ne bundan hayret bi şey ya 10 2 Yanıtla
  • İlhan krsln:
    Para için yapmayacağı kaşarlık yoktur.. Varoş 2 2 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Shovaniçe.. boş muhabbet.. herkes senin kiracın gibi mi.. durumu olmayan nice insan var.. 2 0 Yanıtla
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