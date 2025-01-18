Demet Akalın, Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddialarına sert çıktı - Son Dakika
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Demet Akalın, Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddialarına sert çıktı

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın, İran asıllı iş insanı Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcıdan iddialara yalanlama geldi.

18.01.2025 16:33  Güncelleme: 16:44
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Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021'de bitiren Reza Zarrab'ın, bir şirkette yönetici asistanlığı yapan Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi. Üç gün sürecek olan 150 kişilik düğün için Demet Akalın'ın da Miami'ye gittiği iddia edilmişti. Ünlü popçu iddiaları yalanladı.

Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddia edilen Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben arkadaşlarımla rutin Miami tatilindeyim düğünde falan değildim! Aa çıldırmış gibi haber yapmayın ama artık yeter!"

Demet Akalın'ın, Zarrab'ın eski eşi Ebru Gündeş'in çok yakın arkadaşı olduğu biliniyor.

Demet Akalın, Reza Zarrab\'ın düğününe katıldığı iddialarına sert çıktı

Demet Akalın, Reza Zarrab, Ebru Gündeş, Magazin, Miami, İran, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın, Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddialarına sert çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sabri İnce:
    Mümkün ise hiç dönme 26 0 Yanıtla
  • k K:
    ha haEvin içinin soğuk olması kan dolaşımı için faydalıdır. Karanlıkta oturmak gözlerin daha iyi görmesini sağlar. Ekmek arası kuru soğan antibiyotik görevi görür ve vücudun direncini arttırır. Fatura az gelsin diye, soğuk ve karanlık bir odada, ekmek arası soğan yerken, seni bu hallere düşürenlere ettiğin küfürler ise antidepresan etkisi yaratır. Daha ne istiyoruz ki? Zamlar sayesinde ömrümüz uzuyor. ???? 19 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    nerden bilicezki katılmadıgını 15 0 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    yersen böyle bi açıklama yapar mayamise ama düğün için değil inandıkmı inanmayalım bence 6 0 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    Demet Akalın'ın, Zarrab'ın eski eşi Ebru Gündeş'in çok yakın arkadaşı olduğu biliniyor. DEMET AKALINL'A İLE EBRU GÜNDEŞ YAKIN ARKADAŞIDIR... YAZMAK DAHA KOLAY....SONDAKİKA 3 1 Yanıtla
  • Suzi:
    Üstündeki ceketin hali nasıl bir marka görgüsüzü olduğunu belli ediyor.. iyy.. 3 0 Yanıtla
  • METİN KARAASLAN:
    ne oldu utandın mı herbokolog 0 0 Yanıtla
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