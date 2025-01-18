Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021'de bitiren Reza Zarrab'ın, bir şirkette yönetici asistanlığı yapan Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi. Üç gün sürecek olan 150 kişilik düğün için Demet Akalın'ın da Miami'ye gittiği iddia edilmişti. Ünlü popçu iddiaları yalanladı.
Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddia edilen Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ben arkadaşlarımla rutin Miami tatilindeyim düğünde falan değildim! Aa çıldırmış gibi haber yapmayın ama artık yeter!"
Demet Akalın'ın, Zarrab'ın eski eşi Ebru Gündeş'in çok yakın arkadaşı olduğu biliniyor.
Son Dakika › Magazin › Demet Akalın, Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddialarına sert çıktı - Son Dakika
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