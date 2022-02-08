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Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje - Son Dakika

Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje

08.02.2022 14:17
Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje

Bir Demet Tiyatro ile birçok başarıya imza atan Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan yıllar sonra yeni bir proje için bir araya geliyor. Erdoğan'ın yazar koltuğunda oturacağı oyunda Demet Akbağ'ın rol arkadaşları Salih Bademci ve Sinem Ünsal olacak.

TV100'de yer alan habere göre; Bir Demet Tiyatro ile milyonların gönlünde taht kuran Demet Akbağ ile Yılmaz Erdoğan ikilisi yıllar sonra yeni bir proje için bir araya geliyor.

YILMAZ ERDOĞAN, DEMET AKBAĞ İÇİN OYUN YAZDI

Usta oyuncular Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan geçen yıllarda Türkiye'nin en iyi oyuncularının başında gelen yakın dostu Demet Akbağ için bir oyun yazdığını açıklamıştı ve "Aydınlık Evler" adlı oyunu tamamladığını açıklamıştı. Ancak araya giren pandemi ve gerilimler yüzünden proje bir türlü hayata geçememişti.

YENİ OYUNCU KADROSU GÖZ DOLDURDU

Şimdi yeniden gündeme alınan oyun için hazırlıklar başladı. Yılmaz Erdoğan'ın sadece yazar olarak görev alacağı oyunda Demet Akbağ'ın rol arkadaşları arasında Salih Bademci ve Sinem Ünsal da var. "Aydınlık Evler" oyuncu bir mahallede geçen hikayesiyle dikkat çekiyor. Oyun Hicri adlı berberin anlattığı hikâyeyle başlıyor.

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Bir Demet Tiyatro, Yılmaz Erdoğan, Salih Bademci, Demet Akbağ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje - Son Dakika Magazin


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