Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş - Son Dakika
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Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş

25.07.2022 11:08

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, parlak gümüş renkteki bluzuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu öğrenilen askılı bluzun fiyatının 41 bin lira olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile nişanlanan Özdemiri son günlerde lüks harcamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile nişanlanan ve düğün hazırlıkları yapan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

BLUZU 41 BİN TL

15,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncu, son olarak parlak gümüş renkteki bluzuyla ayna karşısında poz verdi. Oyuncunun beyaz eşofman üzerine giydiği parlak bluzu dünyaca ünlü markaya ait. Bluzun fiyatı ise tamı tamına 41 bin TL.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Yoğun iş temposuna ara vererek nişanlısı ve yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Haberi Instagram hesabından duyuran Özdemir, "3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandı. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor, yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin, beni merak eden, adıma üzülen, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum" demişti.

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Son Dakika Magazin Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş - Son Dakika
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