Demet Özdemir, Merve Dizdar'ın Cannes'daki sözlerinden dolayı gelen eleştirilere ateş püskürdü

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla alkış toplayan Merve Dizdar, Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Binlerce tebrik mesajı alan oyuncu ödül konuşmasından dolayı acımasız eleştirilerin hedefi oldu.

"TÜM MÜCADELECİ RUHLARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Merve Dizdar, "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nuraylar'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" dedi.

"BEKLEME YAPMAYIN"

Bu sözlere bazı kişiler tarafından eleştirildi. Demet Özdemir meslektaşının tarihi başarısını görmeyip Dizdar'a yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından "Kadınların başarılı olması gücünüze gidiyor çok iyi anlıyorum! Ama size kötü bir haberim var Kadınlar zaten başarılı ve başarılara doymak bilmemeye devam edecekler ! Alkışlamayı öğreneceksiniz! Buradan prim yapamazsınız. Bekleme yapmayın" paylaşımıyla Dizdar'a destek verdi.