Demiray Erül... İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NIN ACI KAYBI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Demiray Erül'ün cenazesi 17 Ekim 2022 Pazartesi günü (yarın) Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Demiray Erül

18 Mayıs 1938 tarihinde İzmir'de doğdu. Sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başlayan Demiray Erül, uzun süre bu kurumda çeşitli oyunlarda rol aldı. Dans konusunda yetenekli olan sanatçı, tiyatro dışında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Demiray Erül, aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

Demiray Erül, son olarak Doktorlar dizisinde Nihat Altındağ karakterini canlandırdı.

Şehir Tiyatroları'nda Rol Aldığı Oyunlar:

Bir Kavuk Devrildi

Othello

Utanç Duvarı

Hapşırıklı Kral

Kelebek Okulu

Kara Kız

Köşebaşı

Kayıp Mektup

Babanın Gorilleri

Açgözlüler

Gelin ile Kaynana

İkili Oyun

Haftabaşı

Utanmazın Defteri

Bir Kızılderili Efsanesi

Çil Horoz

Susuz Yaz

Hırçın Kız

Antonius ve Kleopatra

Gazete - Gazete

Karaların Memetleri

Ahududu

Bir Ata Krallığım

Buzlar Çözülmeden

Lüküs Hayat

Büyük İkramiye

Yıldızcı Kral ile Akıllı Soytarı

Deli Eder İnsanı Bu Dünya

Filmografisi

2006-2008 Doktorlar - Nihat Altındağ

2006 Arka Sokaklar

2006 Köprü

2004 Cennet Mahallesi - Michael

2004 Kurtlar Vadisi

2003 Patron Kim

2001 Tatlı Hayat

2001-2002 Çiçek Taksi - Cevat

1998 İki Arkadaş

1997 Böyle mi Olacaktı

1996 Köşe Kapmaca

1989 İz Peşinde - Avukat Feridun

1986 Milyarder - Komiser Asım

1986 Tarzan Rıfkı - Avukat İhsan