Deniz Çakır\'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

Son dönemde televizyon dünyasında partnerler arasındaki yaş farkı yeniden gündeme gelmişti. Özellikle Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun aynı projede partner olması sonrası aralarındaki 23 yaş farkı tartışma yaratmıştı.

Benzer şekilde Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in arasındaki yaklaşık 20 yaş farkı da eleştirilmişti.

'HAKSIZLIK BU'

Konuya dair konuşan Deniz Çakır ise meseleyi farklı bir açıdan değerlendirdi. Ünlü oyuncu, kadın ve erkek oyuncular arasındaki yaş algısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kadının küçük, erkeğin büyük olduğu rollere rastlıyoruz. Olmaz diye bir şey yok. Hayatta olduğu gibi dizide de olabilir. Kadınların raf ömrü var gibi bakılıyor. Erkekler aynı kalıyor, yandaki kadınlar güncelleniyor. Haksızlık bu. Yeni bir şey değil, düşünerek mesai harcayacağım bir konu değil."

Çakır'ın sözleri, sektörde uzun süredir tartışılan "çifte standart" meselesini yeniden gündeme taşıdı.