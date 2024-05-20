Denizli'de 19 Mayıs Konseri Coşkusu - Son Dakika
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Denizli'de 19 Mayıs Konseri Coşkusu

Denizli\'de 19 Mayıs Konseri Coşkusu

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri'ne katılan Denizlililer, unutulmaz bir bayram coşkusu ve sevincini yaşadı. Göksel'in şarkılarına eşlik eden on binlerce kişi, meydanı doldurdu.

20.05.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konserine katılan Denizlililer, unutulmaz bir bayram coşkusu ve sevincini yaşadı. Meydanı hınca hınç dolduran on binlerce Denizlili, Göksel'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle hafta boyunca coşku içinde kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi kentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun dolu dolu yaşanması için düzenlediği birbirinden özel programlarına Türk Pop müziğin güçlü seslerinden Göksel konseri ile zirveye ulaştırdı. Fener alayının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde buluşan on binlerce Denizlili bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Konser programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, davetliler ve on binlerce vatandaş katıldı. Gecede birbirinden güzel eserleri Denizlililer için seslendiren Göksel, güçlü sesi ile sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı Meydanı dolduran on binlerce vatandaş ünlü sanatçının duygusal ve hareketli şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Bu güzel akşamda kendisini yalnız bırakmayan kalabalığa teşekkür eden Göksel, "İyi ki buradasınız, iyi ki buradayım. Çok anlamlı bir gün 19 Mayıs. Bu onurlu, güzel günü hep birlikte kutluyoruz" dedi.

Cumhuriyet coşkusu meydanlara sığmadı

Burada bir konuşma yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli'de böylesine coşkuyla bayram kutlamasına hasret kaldıklarını bu sene kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyleyerek emek veren, bu güzelliği ortaya koyan herkese teşekkür etti. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur da, hemşehrilerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, meydanı dolduran on binlerce vatandaşa baktığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğünü söyledi.

Bayram coşkusuna katılan Denizlililer, geceyi düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

"Bir çift mavi göze, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, selam olsun"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da, davetlerine icabet eden hemşehrilerine ve bu anlamlı günün var olmasında başrol oynayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, "Bu ne güzel sevgi, coşku, Cumhuriyet sevdalıları bir aradayız. 19 Mayıs'ta küçücük bir vapurda koskocaman yüreğiyle birileri yola çıktı. O yolculuğunda asla ve asla ben ne olurum demeden gelecek nesiller ne olacak diye, gelecekte düşman postallarının altında ezilmesin diye Türkiye için yola çıkan bir çift mavi göze, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına selam olsun" dedi.

Mutlu bir Denizli inşa etmek için yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti; "Arkadaşlar bugünden sonra, sizden bir şey istiyorum. Bundan sonra ben ne olurum diye değil, biz ne oluruz diye mücadele edeceğiz. Bugünden itibaren benim çocuklarım ne olurun yanında komşumun çocuğu ne olur diyebilen bir nesil yetiştireceğiz. Kendisi tokken komşusu açsa, vicdanı yaralanmış, akşamı huzurlu olmayacak insanlar olacağız. Bizler Denizli'de herkesin yüzünün güldüğü, komşusu ile dostu ile insanların mutlu olduğu bir Denizli oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Yaşasın Cumhuriyet!"

Başkan Çavuşoğlu, "19 Mayıs'larda hasta olmayacağız. Bizler 30 Ağustos'larda karne arayanlarla işimiz olmayacak. Milletin yüreğinde kocaman Cumhuriyet sevdası olanlarla yol yürüyecek arkadaşlarım. Biz, Cumhuriyet derken dilinin ucuyla diyenlerden değil. Kocaman yüreğiyle, en yüksek sesiyle 'Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet' diyenlerden olacağız. Bize güvenin, bize inanın, bize omuz verin arkadaşlar. Denizli'yi en güzel yere, en hakkıyla, en layıkıyla insanların yaşadığı bir şehir haline getireceğiz. Bizler bu yolculuğumuzda asla ve asla kimseyi ayırmayacağız. Herkesle beraber olacağız. Hepinizi çok seviyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız hepimize kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu daha sonra şarkıcı Göksel'e teşekkür ederek, günün anısına Denizli'nin simgesi horoz figürlü bir kaide hediye etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Denizli'de 19 Mayıs Konseri Coşkusu - Son Dakika

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