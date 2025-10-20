Denizli\'de Gazeteci Kubilay Demir ile Şeyma Çölgeçen\'in Nikah Töreni Gerçekleşti

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun danışmanı gazeteci Kubilay Demir ile Şeyma Çölgeçen çiftinin nikahını kıydı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun danışmanı gazeteci Kubilay Demir ile Şeyma Çölgeçen ile dünya evine girdi. Çiftin düğün törenine AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, genç çiftin yakınları, siyaset ve medya camiasından yoğun bir katılım oldu.

Genç çiftin nikahını Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a kıyarken, protokol üyeleri nikah şahitliği görevini üstlendi. Çölgeçen ve Demir aileleri, çocuklarının bu özel gününde yanlarında olan dostlarına teşekkür etti. Davetliler genç çifte "bir ömür boyu mutluluk" dileklerinde bulundu.

Mutlulukları yüzlerinden okunan Kubilay Demir ve Şeyma Çölgeçen çifti ise "Bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ